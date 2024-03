PSOE y Sumar impulsan una exención del IVA al aceite que podría durar solo 15 días

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Sumar proponen que la supresión del IVA al aceite de oliva dure hasta el 30 de junio de este año como máximo, según prevén las enmiendas que han presentado a la ley de medidas anticrisis y a las que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial. La eliminación de este impuesto fue una de las cuestiones pactadas en enero pasado entre el Gobierno y el grupo de Junts, para que este diera su apoyo a la prórroga del decreto de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Esto evitó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez perdiera su primera gran votación de esta legislatura en el Congreso.

Tanto los socialistas como los de Yolanda Díaz recogen en sus propuestas que "el tipo impositivo del IVA de los aceites de oliva y de semillas quede fijado en el 0% desde la entrada en vigor de la ley hasta el 30 de junio de 2024". El problema es que si el Congreso no se da prisa en iniciar la tramitación parlamentaria, un proceso que suele prolongarse durante como mínimo un mes y medio, la nueva normativa no estaría vigente hasta, como pronto, principios del mes de mayo. Si el trámite se ralentiza en el Senado, donde el PP tiene mayoría -algo más que probable, ya que la ley no solo habla del aceite de oliva, sino que incluye puntos más espinosos como el impuesto de sucesiones o los desahucios-, entonces difícilmente entraría en vigor antes del 15 de junio, dos semanas antes del fin previsto para esta medida.

La nueva cosecha de aceite de oliva llega al mercado con otra caída de las ventas. / EPC

Negocación con Junts

El aceite era uno de los dos alimentos básicos de la cesta de la compra (el otro era la pasta) cuyo IVA se había reducido al 5%, en lugar de suprimirse por completo como sí ocurrió con huevos, leche o verduras y hortalizas, según el decreto aprobado por el Gobierno a mediados de 2022. Ese decreto, y los seis que le siguieron en meses sucesivos, se dictaron para tratar de contener la ola inflacionista por el estallido de la guerra de Ucrania. El compromiso para la eliminación del impuesto surgió como una de las contrapartidas para que Junts no torpedease los decretos que se votaron en el Congreso el pasado 10 de enero. Los posconvergentes, según explicaron en un comunicado, lograron en esa negociación el traspaso integral a la Generalitat de las competencias de inmigración en una fecha no especificada, la publicación inmediata de las balanzas fiscales (una promesa que se ha hecho efectiva esta semana) y que el IVA del aceite pasase al 0%.

El PSOE argumenta en las enmiendas que presenta ahora a la nueva ley que el paquete de medidas anticrisis debe de irse relajando gradualmente para que no se produzca un efecto rebote en los precios y proteger a los colectivos más vulnerables, pero afirma que es necesaria una retirada paulatina para "no poner en riesgo las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública". Este diario ha intentado conocer el contenido de las enmiendas de Junts a la norma, pero la formación posconvergente no ha respondido a la petición.