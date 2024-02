Uno de los desafíos más significativos que enfrentan los trabajadores mayores de 40 años es la dificultad para encontrar rápidamente un nuevo empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) busca proporcionar apoyo financiero a aquellos cuyos ingresos mensuales no les permiten llegar a fin de mes. Esto es especialmente relevante para los beneficiarios del subsidio para mayores de 45 años, ya que a partir de cierto momento en 2024, experimentarán un cambio significativo debido a la nueva reforma en los subsidios por desempleo, que reduce su número a solo tres.

Así es la nueva reforma de este subsidio

Con la implementación del Real Decreto-Ley 7/2023, de 19 de diciembre, se establece que estos beneficiarios, después de agotar la prestación contributiva (el paro), pasarán a cobrar el subsidio por desempleo. Aunque se produce una reducción en el número de subsidios, se introducen mejoras tanto en la cuantía como en la duración en la mayoría de ellos.

Es importante destacar que este subsidio para mayores de 45 años seguirá en vigencia hasta el 1 de junio de 2024, momento en el cual entrará en vigor la nueva normativa. Según el Ministerio de Trabajo, no tiene carácter retroactivo; en otras palabras, aquellos que sean elegibles continuarán recibiendo el subsidio con normalidad hasta el 31 de mayo. A partir de esa fecha, se aplicará el nuevo sistema.

Además, es relevante señalar que las personas afectadas son aquellas con edades comprendidas entre los 45 y los 52 años. A partir de los 52 años, se tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años, el cual también ha experimentado cambios en algunos aspectos.

Con la reforma de estas ayudas asistenciales, se establecen nuevos requisitos para acceder al subsidio después de agotar la prestación por desempleo. Por ejemplo, anteriormente no era necesario tener hijos a cargo para ser beneficiario, pero ahora esta condición ya no es necesaria. Tanto si se tienen hijos como si no, los desempleados tienen acceso a este subsidio.

Estos son los requisitos

Obligación de permanecer inscrito como demandante de empleo durante el período de prestación.

durante el período de prestación. Se elimina l a carencia que antes era necesario esperar desde que se agota el paro hasta la nueva solicitud de ayuda.

No se pueden rechazar empleos o cursos formativos impuestos por el SEPE.

impuestos por el SEPE. Es fundamental tener 45 años o más.

Demostrar que las rentas no superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir 810 euros al mes.

Esta es la cantidad que el Gobierno bonificará a estas personas

La cuantía experimentará un cambio nuevamente en el primer año. Durante los primeros seis meses, se tiene derecho al 95% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), equivalente a 570 euros mensuales.