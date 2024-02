Los Premios BBVA Revoluciona regresan un año más. La Tercera edición de estos galardones ya está en marcha. Las pymes innovadoras y sostenibles de las Illes Balears, Comunitat Valenciana y Murcia pueden presentar sus candidaturas hasta el próximo 15 de marzo.

«Es un premio singular que pretende poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era caracterizada por grandes retos como la llegada de nuevas tecnologías y el cambio climático», destacó José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA, durante la presentación de un premio que pone en valor la contribución de las pymes al tejido empresarial de sus territorios. «Queremos ayudar a las empresas a generar modelos más verdes, digitales y sostenibles», precisó Mieres.

Este objetivo fue compartido por Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València (UV) quien animó a los empresarios a presentar sus candidaturas ya que, como resaltó, las bases del premio establecen que va dirigido a pymes con hasta 250 empleados que representan el 99% del tejido empresarial.

«Somos sensibles a todas las tendencias y queremos ayudar a la modernización empresarial con criterios de innovación y sostenibilidad para generar un impacto económico y social positivo», sostuvo Muñoz.

El acto de presentación de esta tercera edición contó con la presencia de los ganadores de este galardón en la Región de Murcia e Illes Balears que intervinieron de manera telemática.

Premio a la innovación y la sostenibilidad

Por una parte, Tomás Albaladejo, el CEO de Agrocomponentes, remarcó el impacto positivo del galardón porque «reconoce nuestro esfuerzo en innovación y sostenibilidad ya que estamos especializados en el hidrógeno verde y el control climático. Y el mentoring ha sido de gran ayuda»; por otra parte, Mai Monterrubio, CEO de My Uniform -empresa mallorquina dedicada al sector de la uniformidad- ofreció su testimonio por videoconferencia desde República Dominicana. También participaron de manera presencial Edmund, Anaïss y Leo Valenzuela, los tres hermanos y copropietarios de Satara Seguridad, segunda ganadora del Premio Revoluciona en la Comunitat Valenciana. Edmund Valenzuela explicó que este galardón ha permitido conseguir «prestigio, crecimiento y nuevas vías de negocio».

En el acto de presentación de los galardones también estuvieron presentes Antonio Carreto, director Regional Este de BBVA y Alberto Carretón, director de Pymes de BBVA en la Territorial Este. Por parte de la Facultad de Economía de la Universitat de València (UV) participaron Manuela Pardo del Val, profesora de Organización de Empresas y Elvira Cerver, vicedecana de Empleabilidad y prácticas externas.

El papel de la mentorización

Todos los galardonados coincidieron en destacar la mentorización como uno de los aspectos relevantes de estos galardones. También lo puso de relieve el director de la Territorial Este de BBVA, José Manuel Mieres: «Nuestra ambición va mucho más allá de dar un trofeo y unos cuantos euros. Decidimos que nuestros premios darían visibilidad y acompañamiento para llevar a cabo un reto empresarial».

Mieres recordó el importante papel del jurado de este certamen que nace con el impulso de BBVA en colaboración con la Facultad de Economía de la Universitat de València, encargada de la organización de los galardones: «El perfil académico, técnico y profesional del jurado es uno de los grandes aciertos de estos premios».

Mai Monterrubio: «El premio es un empujón y un plus para dar el paso a la internacionalización»

La empresa mallorquina My Uniform obtuvo el premio BBVA Revoluciona en su segunda edición. La CEO de My Uniform, Mai Monterrubio, se encuentra estos días en República Dominicana para promocionar en el exterior su empresa dedicada al sector de la uniformidad. «Este galardón ha sido un plus y un empujón para dar el paso a la internacionalización y nos ha dado visibilidad», celebró. Monterrubio recomendó a las pymes presentarse a la tercera edición de estos galardones: «Si haces cosas diferentes innovando es importante comunicarlo para dar valor a lo que estás logrando». Resaltó el papel del mentor de BBVA que acompaña a los empresarios en su camino hacia el éxito. «Mi empresa tiene 14 trabajadores y sin la ayuda de un asesor experto que conoce los entresijos de la internacionalización sería imposible lograrlo», remarcó la empresaria mallorquina.