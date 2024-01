David Cánovas Martínez, el murciano conocido como TheGrefg, inició en abril de 2023 los trámites para desahuciar a una anciana que vive en un edificio de su propiedad. Cánovas es un famoso youtuber que se mudó a Andorra en 2016 para pagar menos impuestos. Allí adquirió al menos dos inmuebles, según ha publicado en los últimos días el periódico local Altveu. Ante el revuelo causado, publicó un comunicado en el que no solo confirmó los hechos, sino que desveló el negocio en el que se ha metido: comprar edificios, echar a los inquilinos, reformar los pisos y volver a alquilar.

"Una sociedad mía adquirió un inmueble", contó TheGrefg en su nota. El anterior propietario "ya había comunicado a todos los arrendatarios que vendía el edificio" para su reforma y posterior arrendamiento, "lo que hacía necesario que lo dejasen vacío". Se fueron todos menos la mujer. Ante su "ocupación abusiva", la sociedad —Grefito SLU— la demandó y pidió su desahucio, que fue confirmado por la justicia andorrana pero está recurrido. "Se trata de un asunto de arrendamiento, sin ninguna particularidad especial", defiende, insistiendo en que el lanzamiento de una señora mayor por parte del youtuber no debería ser noticia. "Respeto la legalidad y actúo legalmente". Este diario ha contactado con Cánovas para recabar su versión, sin haber recibido respuesta al cierre de este artículo.

Son de sobra conocidas las cifras astronómicas que manejan los principales youtubers y streamers, que ganan miles, incluso millones, de euros en la red cada año. Sus ingresos proceden, principalmente, de las retribuciones de las plataformas donde acumulan visitas, pero también de campañas de publicidad que hacen para marcas.

Con el paso de los años —algunos llevan más de una década trabajando en internet— estos jóvenes creadores han ido acumulando fondos. Pero salvo contadas excepciones, como sus inversiones en empresas de e-sports, no se sabe cómo mueven su dinero. La huida de algunos de ellos a Andorra complica las cosas. "Al registro mercantil de Andorra solo pueden acceder los abogados colegiados en el país y las gestorías", explican fuentes expertas en información mercantil. De tener empresas allí, sería relativamente complicado acceder a sus cuentas.

En España, sin embargo, parte de esta información es accesible. El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, ha revisado las sociedades a nombre de los principales youtubers españoles para averiguar si alguno más de ellos es casero, como TheGrefg. La respuesta rápida es que no; al menos, no a través de sus empresas. Ni siquiera todos tienen sociedades, porque lo normal en su actividad es facturar como autónomos. El caso más esclarecedor es el de Ibai, que solo tiene a su nombre la sociedad Porcinos Football S.L. para promocionar competiciones deportivas (Porcinos FC es su equipo de la Kings League de Piqué) y que nunca ha presentado cuentas.

Entre el resto hay alguna sorpresa. Salvo Willyrex, que solicitó que le enviáramos preguntas a su email personal sin haberlas respondido al cierre de este artículo, el resto de youtubers analizados no han respondido a nuestras peticiones de información (realizadas todas a través de la agencia que les representa, Vizz Agency).

Willyrex tiene pisos gigantes en Barcelona

Guillermo Díaz Ibáñez, alias Willyrex, posee a través de una sociedad del mismo nombre un importante patrimonio inmobiliario. Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio de 2018, Willyrex contaba con 1,08 millones de euros en inversiones en ladrillo, mientras que en 2017 no declaró ninguna. Willyrex SL estaba totalmente controlada por el youtuber hasta al menos octubre de 2022.

A pesar de residir en Andorra, Díaz dispone de tres inmuebles a nombre de la sociedad: un piso de 232 metros cuadrados en Pedralbes, una de las zonas más elitistas de Barcelona, cuyo valor ascendería, según la plataforma de datos de Fragua, hasta los 2,59 millones de euros; una vivienda en el barrio de Sant Gervasi de 103 metros cuadrados, y una participación en un local de 278 metros cuadrados en la misma zona que la anterior.

Willyrex hizo las maletas con destino a Andorra en marzo de 2019, según distintas informaciones publicadas. En su último ejercicio fiscal en España, a través de su sociedad, declaró cero euros en ingresos y solo un beneficio de 454 euros. Sin embargo, la sociedad sumaba activos por valor de más de un millón y medio de euros, la mayor parte en activos inmobiliarios, 1,08 millones, pero también 255.000 euros en liquidez y casi 146.000 euros en inversiones financieras a largo plazo.

Illojuan tiene una empresa inmobiliaria

Juan Alberto García Gámez, alias Illojuan, es uno de los streamers más populares de los últimos tiempos y el único que no ha perdido audiencia desde el pico de la pandemia. García tiene 29 años, vive en Málaga y es administrador de una sociedad dedicada a la compraventa de bienes y promoción inmobiliaria, Gestión del Patrimonio Garmez 2021. La empresa fue creada en 2021 y no ha presentado cuentas en ningún ejercicio. Además, según la información consultada por este periódico, no posee ningún inmueble.

García también administra Illopass SL y OGS, empresas para explotar su actividad y sin cuentas presentadas.

La empresa de El Rubius tiene medio millón en pagarés del Sabadell

Rubén Doblas Gundersen, alias El Rubius, se fue a Andorra en 2021 causando un enorme alboroto social. El veterano youtuber se quejó amargamente y en público de que Hacienda le trataba como un criminal "desde el día uno". La historia de El Rubius con el fisco es la misma que la de muchos actores y presentadores de televisión que, en vez de facturar como autónomos, crearon sociedades para pagar menos impuestos, porque el impuesto de sociedades es más bajo que el de la renta. Pero si su actividad es muy personal, puede ser considerado un fraude. Màxim Huerta dimitió de ministro por esta razón.

La Agencia Tributaria reclamó a Doblas 73.000 euros —50.000 de IRPF no pagado y 23.000 de multa— por dicha maniobra, reclamación que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"No se puede generalizar, pero en este caso la AEAT consideró que la actividad de El Rubius era personalísima y tenía que tributar por renta", explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. "Hay que analizar la sociedad y sus circunstancias. Si se considera que no aporta nada o se observa que la persona factura a la sociedad a precios que no son de mercado, se considera una empresa pantalla. También hay quien mete ahí gastos personales como la vivienda para reducir el impuesto de sociedades, lo que podría ser un doble fraude".

La empresa bajo la que operaba El Rubius era Snofokk SL, sociedad de actividades cinematográficas que al menos hasta enero de 2023 seguía al 98,7% en sus manos. Doblas fue administrador único hasta 2021, momento en el que dejó este papel en manos de Luis Héctor Turiel, hasta entonces apoderado. Aunque el youtuber vive en Andorra, la empresa sigue viva. En sus últimas cuentas presentadas (2022), Snoffok declaró ingresos por valor de 1,2 millones de euros y pérdidas de 260.000 euros. Pese a tener solo dos empleados, gastó más de medio millón de euros en personal: es decir, que pagó una media de 250.000 euros anuales a sus empleados.

La compañía tiene una inversión de 697.000 euros en pagarés del Banco Sabadell y 552.000 euros en efectivo, una cantidad que ha ido reduciendo en los últimos años (en 2021 tenía 2,7 millones en efectivo).

El Xokas se ha comprado un ático sobrepreciado

Joaquín Domínguez Portela-Martínez, conocido como El Xokas, es uno de los pocos streamers que mantienen su residencia fiscal en España. Su salto a la fama fue mucho más tardío que el de otros como AuronPlay o Willyrex, que llevan más de una década viviendo de los ingresos que obtienen en internet. Su caso es parecido al de Gerard Romero, el periodista deportivo que comenzó a alcanzar la popularidad por la viralidad de varios clips en redes.

Hasta hace muy poco, El Xokas vivía de alquiler en un piso en el centro de Madrid, en la calle Embajadores. Sin embargo, con la mejora de su economía doméstica, anunció a bombo y platillo que había adquirido un ático dúplex por dos millones de euros en una promoción de obra nueva en la capital, a los que habría que sumar una inversión de 300.000 euros en reformarla para ponerla a su gusto. Al colgar una foto de este en redes social, rápidamente sus seguidores desvelaron la ubicación de su nueva casa, en el elitista distrito de Chamartín, en un antiguo edificio de oficinas convertido en viviendas. El piso tiene solo dos dormitorios y tres baños. Inicialmente, eran tres, pero uno de ellos lo incluyó en el 'macrosalón'.

Aunque no se conoce el tamaño exacto del nuevo ático dúplex, suponiendo que el de este sea de alrededor de 200 metros cuadrados, El Xokas habría pagado alrededor de 11.500 euros por metro cuadrado. El precio de mercado de la vivienda de obra nueva en el distrito es de 8.800 euros por metro cuadrado, casi un 25% inferior al que habría desembolsado. El precio medio del metro cuadrado de los pisos de más de 1,2 millones es incluso más bajo, de 7.140 euros por metro cuadrado, según la plataforma de big data inmobiliario Brains Real Estate.

El Xokas tiene a su nombre la sociedad La Diligencia Entertainments, centrada en la producción cinematográfica y de vídeo. En 2022, último ejercicio fiscal disponible, logró una facturación de 574.000 euros y dio beneficios por valor de 380.000 euros, después de pagar en impuesto de sociedades 126.000 euros. Aunque desde su constitución está empresa tenía su sede en el piso que alquilaba Joaquín Domínguez en el centro de la capital, hace dos años decidió trasladarla a Abadín, un pequeño pueblo con solo 2.800 habitantes en la provincia de Lugo.