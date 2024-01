Como es habitual cada año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahora liderado por Elma Saiz, enviará próximamente una comunicación a todos los pensionistas detallando la actualización que experimentarán sus prestaciones, así como otros cambios relevantes.

Para el año 2024, la revalorización general para todas las pensiones contributivas se sitúa en un 3,8%, de acuerdo con la inflación media interanual. No obstante, las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas experimentan un incremento superior para asegurar su suficiencia. En particular, las pensiones no contributivas aumentan un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hacen entre un 5,3% y un 6,9%, salvo en tres casos específicos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que aumentan un 14%, y la prestación especial de orfandad, que sube un 8%.

Puede consultar las nuevas cuantías de las pensiones mínimas contributivas en este enlace. Por otro lado, los pensionistas que perciban la pensión máxima podrían recibir hasta 3.175,48 euros al mes (44.456,72 euros anuales), un 3,8% más que los 3.059,23 euros al mes de 2023 (42.829 euros al año en 14 pagas).

Incremento de 138 euros al mes en 2024

Cómo ya hemos afirmado anteriormente, las pensiones contributivas se incrementan este mismo año en un 3,8%, mientras que las pensiones mínimas lo harán en entre un 5% y un 7%. Por otra parte, el Ministerio de la Seguridad Social prevé que las pensiones no contributivas lo hagan en un 6,9%, el año pasado se incrementó su cuantía en un 15%, la mayor subida hasta la fecha.

Además, cabe recordar que desde la última reforma de las pensiones también se ha incrementado el complemento de algunos pensionistas para reducir la brecha de género. Este extra que tienen algunos pensionistas aumenta este 2024 en un 10%, lo que equivale a unos 34,71 euros mensuales por hijo. Es decir que, aquellos que tengan cuatro o más hijos, podrán disfrutar de un aumento en la pensión de 138 euros mensuales más.

Tal y como se contempla en la segunda para de la reforma de las pensiones aprobada el pasado mes de marzo del año pasado en el Congreso de los Diputados, se prevé que este complemento para suplir la brecha de género también aumente en un 10% adicional de cara al 2025.

Este es el mensaje de la carta

"Me comunico nuevamente con usted para informarle sobre la actualización de su pensión. A partir del 1 de enero de 2023, su pensión se incrementará en un 8,5%, un porcentaje que iguala el aumento medio de los precios en 2022, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión. En concreto, su pensión aumentará en la cantidad indicada en la notificación que acompaña a esta carta", expresaba la carta enviada en 2023 por José Luis Escrivá, el anterior ministro de Seguridad Social. La correspondiente a este año seguirá la misma pauta.

Estos son los pasos que se deben dar si recibes la carta

En caso de identificar un error de cálculo en su pensión de jubilación, deberá presentar una reclamación ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). No hay un procedimiento específico ni un plazo determinado para hacerlo. A continuación, se detallan los pasos a seguir al recibir la carta de la Seguridad Social: