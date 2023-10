La pensión máxima de jubilación en España ha crecido en un 8,5% durante 2023. El aumento supone para todos los que la perciban que el límite se haya situado en 3.059,23 euros al mes, un total de 42.829,29 euros al año. En 2022 la pensión máxima se situaba en 2.819 euros, lo que supone un incremento de 240 euros al mes o lo que es lo mismo 2.880 euros al año, según el Ministerio de Inclusión , Seguridad Social y Migraciones.

Para cobrar la pensión máxima de jubilación, en España, hay que cotizar los años que establece la ley, que son 38 años o más para aquellos que quieran jubilarse a los 65 años o menos de 38 años para aquellos que quieran jubilarse a partir de los 66 años y 6 meses. Además, para obtener la pensión máxima de jubilación es necesario cotizar por la base máxima (en 2023 se sitúa en 4.495,50 euros) durante los últimos 25 años de vida laboral.

El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2022 la subida de las pensiones contributivas para 2023, afectando a las pensiones de jubilación de casi 10 millones de ciudadanos. La revalorización está ligada a la subida del IPC y existen límites en la pensión máxima y mínima. Todos los meses de diciembre, el Gobierno aprueba mediante Real Decreto-Ley el cuadro de las cuantías de las pensiones para el año siguiente.

España cuenta con un sistema público de pensiones, en el que los trabajadores reciben una prestación económica en situaciones como la jubilación o el nacimiento de un hijo. Actualmente, hay 10 millones de pensionistas que reciben estas ayudas. Tras la última reforma de las pensiones, estas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social se actualizan de forma anual según el índice de precios al consumo (IPC) medio del ejercicio anterior. El objetivo es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo a consecuencia de la inflación. Cada año el Gobierno regula en los Presupuestos Generales del Estado cuál es el importe mínimo y el importe máximo de las prestaciones que pueden percibir los beneficiarios de las mismas.

Las pensiones no contributivas

En el caso de las pensiones no contributivas, para aquellas personas con problemas de recursos y que no han cotizado el número mínimo de años exigido, la pensión máxima en 2023 se sitúa en los 484 euros mensuales. El Estado garantiza cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido. Así, en el caso de jubilación, la cuantía mensual mínima es 743 euros si se es mayor de 65 años con un cónyuge pero sin estar a cargo. En el caso de no tener cónyuge (familia unipersonal), el importe mínimo sería 783 euros mensuales.

La revalorización de 2024: la previsión

El Gobierno prevé que las pensiones se revaloricen en 2024 alrededor del 4%, de acuerdo con la evolución de los datos de inflación y según el escenario recogido en el informe 'Proyección del gasto público en pensiones en España' publicado este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Actualmente, y a falta de conocer los datos de inflación de dos meses (octubre y noviembre) antes de poder estimar la subida que tendrán las prestaciones en 2024, el incremento medio desde del índice de precios de consumo (IPC) desde diciembre pasado se sitúa en el 3,85%.