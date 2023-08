Los viajes y actividades organizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) empezarán este año más tarde de lo previsto. En el último día establecido para hacerlo, este viernes 25 de agosto, el grupo de empresas liderado por Nautalia (Seniorplan 2.0), uno de los que perdió el concurso de adjudicación de estos lotes, ha decidido recurrir la decisión del Gobierno de ceder el paquete a Ávoris (Grupo Barceló). Ello prácticamente garantiza un retraso que, según lo que ha ocurrido otros años ante situaciones parecidas, podría llegar a ser de meses.

Sin ir más lejos, la última vez que tuvo que resolverse una situación así, en 2021, la venta de viajes y los viajes en sí pasaron de septiembre-octubre a diciembre-enero. Y, con esto como precedente, son varios los hoteles que contemplan cerrar toda esta temporada baja.

El conflicto se remonta al momento en que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, departamento responsable del Imserso, publicó la resolución de la adjudicación. En realidad, ya antes se habían escuchado críticas por lo tarde que se había presentado el concurso y por lo mucho que se había tardado en evaluar las propuestas presentadas, pero que los tres lotes que conforman el programa se adjudicaran a una sola compañía, hizo saltar todas las alarmas en un sector acostumbrado a los retrasos cada vez que hay un recurso.

Ávoris, compañía propiedad del Grupo Barceló, se había impuesto en todos los lotes posibles a sus contrincantes: Mundiplan (una Unión Temporal de Empresas –UTE– integrada por Iberia, IAG y Alsa), Seniorplan 2.0 (otra UTE formada por Nautalia, Seniorplan y Autocares Vera) y Soltour. Una de ellas no tardó en poner un primer recurso que fue desestimado y, desde entonces, son varios los medios especializados que han ido publicando que mínimo dos de ellas estaban preparando apelaciones ante el Tribunal de Recursos Contractuales. Según ha podido saber El Periódico, Mundiplan sigue pensándoselo, pero Seniorplan 2.0 lo ha acabado presentando.

Según varias fuentes del sector, si han esperado prácticamente al último día para presentar el recurso ha sido, por un lado, porque les ha costado bastante encontrar un hueco argumental que les permitiera cuestionar la resolución del concurso, y, por otro, porque ha habido mucha presión por intentar evitar un retraso que se daba por seguro en caso de haber recurso.

Porque, según la cronología que presenta el vicepresidente de la Mesa de Turismo –un gran foro de empresas del sector–, Santiago Vallejo, podrían pasar meses hasta que este tribunal dictaminara. Además, el adjudicatario definitivo del concurso no puedeponer el engranaje en marcha sin que se haya firmado definitivamente el contrato. Solo entonces las agencias pueden comenzar con la venta.

Aportación del Imserso a las arcas públicas

“Los hoteles tienen un vacío de fechas con el que no saben qué hacer”, explica este portavoz. “Pueden ganar más o menos con el Imserso, pero, por lo menos, mantienen el establecimiento abierto y no tienen que despedir a la gente, lo que es bueno para el empleo y las arcas públicas: por cada euro que el Gobierno subvenciona [de este programa] recupera 1,5 euros entre pensiones de desempleo que se ahorra, impuestos que recauda, gasto de los viajeros… no tiene sentido que año a año esto se vaya retrasando por una cosa u otra”, argumenta Vallejo.

“El programa del Imserso tiene dos objetivos claros: que las personas mayores puedan viajar a un precio competitivo y que todos los hoteles que de otro modo cerrarían tengan actividad durante esta temporada baja”, concluye la gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (acave), Catiana Tur. “Si empiezas la venta en diciembre, todos los meses de otoño e invierno son meses que los hoteleros no pueden llenar”, explica.

De hecho, tal como publicó el medio especializado Hosteltur, incluso antes de saber si habría o no recurso, la treintena de Hoteles de Benidorm que atienden a los turistas de los viajes del Imserso ya estaban valorando si cerrar esta temporada baja, en buena medida por los retrasos ya acumulados.

Retraso garantizado

“Cuentan con este programa desde el mes de octubre, y sin este cliente, muchos estarían cerrados”, coincide el vocal de la CEHAT y representante de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona en esta confederación hotelera, Eduard Farriol. Catalunya, recuerda este buen conocedor del Imserso, atrajo a casi 80.000 de estos clientes el año pasado, un volumen muy significativo para esta época del año.