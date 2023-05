Ya está aquí el mes de diciembre y con él los preparativos para la Navidad con su consiguiente compra de regalos para familiares y amigos, las cenas y comidas, entre muchas otras celebraciones.

Estas tradiciones, costumbres y encuentros cada año suponen un gran gasto económico, pero por suerte son muchos los trabajadores que reciben una paga extra a mediados de diciembre.

Según el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 31, “el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio”. Por ello, a no ser que en tu contrato figure que las pagas extra están prorrateadas, recibirás aproximadamente el doble de tu nómina el mes de diciembre.

¿Cuándo se cobra la paga extra?

A diferencia de la paga extra de Navidad, que está fijada que como máximo se ingrese el 24 o el 25 de diciembre, cada empresa decide cuándo abonarla, aunque suele hacerse entre los meses de junio y julio.

¿Cómo se calcula y cuánto se cobra?

En España, las pagas extraordinarias están reguladas por ley y se estipula que deben ser equivalentes a al menos 30 días de salario base o del salario mínimo interprofesional. Esto significa que, como mínimo, recibirás 1.000 euros brutos por tu paga extra.

El cálculo de la paga extra se basa en el salario base que aparece en tu nómina y el tiempo que llevas trabajando en la empresa. Es importante tener en cuenta que la paga extra corresponde al importe del sueldo mensual multiplicado por el período trabajado.

Si has estado en tu empresa por más de un año, tu paga extra será aproximadamente el doble de tu salario mensual. En cambio, si aún no has cumplido el año, tendrás que calcular la cantidad de la paga multiplicando el salario mensual por el número de meses trabajados y dividiéndolo entre 12. En este caso, recibirás tu salario mensual y una parte proporcional de la paga extra.

Para calcular cuánto recibirás en la paga extra de verano, debes multiplicar la cantidad de la paga (en este caso 1.000 euros) por los meses trabajados (11/12), lo que dará como resultado 916,6 euros. Por lo tanto, en diciembre, recibirás un total de 1.916,6 euros brutos en tu cuenta bancaria.