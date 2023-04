El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 la prórroga del límite del 2% a la subida de los alquileres, una medida que se mantendrá hasta el 30 de junio de 2023, como parte de su escudo social de medidas para hacer frente a la guerra en Ucrania.

Esta medida se enmarca en el acuerdo anunciado por el Gobierno de España para la aprobación de la Ley de Vivienda, que tiene como objetivo fortalecer el Estado del Bienestar, promover el acceso a viviendas a precios asequibles y proteger a los inquilinos vulnerables.

La ley limitará el aumento de los alquileres, estableciendo el máximo que los propietarios podrán aumentar las cuotas mensuales de los inquilinos, lo que ofrecerá estabilidad y seguridad a los arrendatarios, especialmente a aquellos con mayores dificultades económicas.

A diferencia de la situación actual, no será necesario que existan grandes tenedores para que se consideren zonas tensionadas y se regulen los precios de los alquileres. Además, se amplía el concepto de grandes tenedores, considerándose así a los que posean más de cinco viviendas en propiedad.

La nueva ley permitirá a los arrendadores aumentar el alquiler un 2% este año y un 1% en 2024, para luego dar paso a un nuevo índice de referencia que reemplazará al IPC como el seleccionado para la actualización anual de la renta de los contratos. Los propietarios no podrán aumentar la cuota del alquiler si el dinero invertido en las reformas no supera el 10% del valor de compraventa de la propiedad, y deberán cubrir los gastos de comunidad, tasas de basura u otros pagos no atribuibles acordados previamente.