El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido al Gobierno a que concrete "de manera inmediata" la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Una carpeta bloqueada en el seno de la coalición debido a las diferencias entre socios y de la que penden casi tres millones de trabajadores en España. "No va haber acuerdo con la CEOE. [...] Pido que no nos trasladen a nosotros los problemas que puedan tener internamente", ha declarado este martes el líder de la central en rueda de prensa. Y es que el salario mínimo, junto a las pensiones, son las dos carpetas de mayor peso en lo laboral que permanecen encalladas en el seno del Gobierno debido a sus diferencias internas.

Álvarez ha criticado la demora del Ejecutivo, que dejó pendiente del año pasado la revalorización del suelo salarial, hoy todavía en 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas). Y ha cargado especialmente contra la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que declaró un día antes que aguardaba primero a un acuerdo entre patronal y sindicatos para luego proceder a efectuar la subida del SMI.

"Me parece una provocación dar esa respuesta", ha replicado el líder de UGT, recordando que la competencia exclusiva de subir el salario mínimo es del Ejecutivo y que con los agentes sociales únicamente tiene deber de consulta. "Ya me gustaría que fuera tan laxa con las remuneraciones de los altos ejecutivos de los bancos", ha añadido Álvarez. El líder sindical considera que demorar el incremento es de una "insensibilidad manifiesta" y ha pedido "humanidad" a la coalición para esos casi tres millones de trabajadores afectados.

El máximo representante de la central también ha criticado la falta de entente interna sobre las pensiones y las vueltas que desde el Ministerio de Trabajo están dando con la aprobación del Estatuto del Becario. "No mantengamos abiertas expectativas, no vamos a entrar a reabrir la negociación de la regulación de los becarios. De ninguna de las maneras, si a la CEOE no le parece bien el [nuevo] documento, el Gobierno tiene un acuerdo [con los sindicatos] que tiene que cumplir", ha declarado.

Conflicto en las multiservicio

El secretario general de UGT ha comparecido para dar cuenta de un informe sobre la nueva reforma laboral y sus efectos tras un año en vigor. El balance del sindicato es de "éxito considerable", si bien ha destacado que un punto flaco es las resistencias de las empresas multiservicio a incrementar sus sueldos y equipararlos a los de los convenios sectoriales. Un foco de conflicto, adelantado por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que supone una subida salarial de hasta el 40% para más de 40.000 trabajadores en Catalunya.

"Hay muchas empresas que están atrasando la aplicación del convenio sectorial". Aquí la central en Catalunya ha señalado directamente a compañías como CTC – Externalización SL, que paga un 33% menos a camareros o cocineros. O a la agencia de empleo Randstad, que paga casi un 50% menos a sus transportistas. O el personal de Serveis Puntuals i Manteniment, que cobra un 36,5% menos que lo que estipula el convenio del metal; según ha cuantificado en un comunicado este mismo martes.

Año electoral

El secretario general de UGT ha urgido también al PP a que se manifieste claramente sobre qué va a hacer con la reforma laboral y la de pensiones aprobadas durante la presente legislatura si ganase las próximas elecciones generales. "Los sindicatos iremos con menos presión", ha afirmado.

"Cuando se va a un proceso electoral tan importante es bueno despejar incógnitas. Y el silencio no las despeja. A mi me gustaría que el PP nos diga si va a hacer lo que su portavoz [Cuca Gamarra] dijo hace un año, que es volver a la legislación anterior de la reforma laboral o no. Muchos ciudadanos irán a votar con más tranquilidad si tienen ese tema despejado", ha declarado Álvarez.