Si la 53 edición del Foro Económico Mundial abrió su puertas esta lunes bajo el temor a una recesión global, la clausura de este viernes se ha celebrado en medio de un cauto optimismo que, sin descartar un frenazo en la economía mundial en 2023, observa que el escenario "no es tan malo como nos temíamos hace unos meses". La expresión es de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la ha formulado en la última mesa de debate de este Foro de Davos, compartida con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire; el gobernador del Banco Central de Japón, Kuroda Haruhiko y el exsecretario del Tesoro de EEUU Lawrence Summers.

"No es tan malo como nos temíamos hace unos meses. Pero 'no tan mal', no significa 'bueno'", ha matizado Georgieva. "Debemos ser prudentes, para no pasar de ser demasiados pesimistas a demasiado optimistas. Sigamos por la vía del realismo", ha aconsejado cautelosa Georgieva. "Vemos cierta mejora", ha añadido Lagarde con el mismo nivel de cautela. Este mismo jueves, la presidenta del BCE ya adelantó su impresión de que 2023 "no será un año brillante, pero sí mucho mejor de lo que nos temíamos" .

El FMI prevé actualizar sus previsiones mundiales "dentro de 10 días" y su directora gerente ya ha anticipado que "si subimos [las previsiones de crecimiento] no será de una forma espectacular", respecto del crecimiento del 2,7% estimado en octubre. Una de la claves de la mejora del tono de la economía mundial, según la directora del FMI, reside en las nuevas perspectivas de crecimiento para China tras la reapertura de su economía. "En 2022 por primera vez en 40 años la economía de China creció por debajo de la economía mundial. Para 2023 esperamos que supere la media mundial", ha explicado. Otra de las claves está en la economía de Alemania. En octubre, el FMI pronosticó un caída del 0,3% del PIB alemán en el conjunto de 2023. Ahora, según ha adelantado Georgieva, esta previsión podría ser corregida de forma sustancial al alza, hasta un crecimiento positivo en el entorno del 2%.

Reapertura china

Los motores que están detrás de este ligero cambio de tono en las perspectivas macroeconómicas tienen que ver con las señales de corrección en la inflación, con la reapertura de la economía china y con la "fortaleza del mercado laboral" en el mundo, que -según la directora del FMI- a ayudado a mantener ciertos niveles de consumo. Con todo, Georgieva ha advertido de los riesgos y ha apuntado de que la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales puede acabar aumentando el desempleo en el mundo, "y es muy diferente cuando un consumidor se enfrenta al alza del coste de la vida con empleo o sin empleo".

Lagarde ha subrayado que la reapertura de China estimulará el crecimiento mundial, pero ha advertido de que ello meterá más presión a la inflación en Europa y se traducirá en un aumento de los precios de la energía, por la mayor demanda china de petróleo y gas

Con todo, desde el punto de vista de las previsiones macroeconómicas mundiales, el exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, ha afirmado:"Sentimos algún alivio en Davos". Desde su punto de vista, "la mayor tragedia para la economía será si los bancos centrales se alejan de su objetivo de contener la inflación y tuviéramos que volver a retomarlo después", ha advertido.

El ministro francés Bruno Lemaire ha subrayado que el mayor riesgo que se cierne sobre la economía europea y mundial reside en la guerra en Ucrania. "No es un conflicto regional, es un conflicto mundial, porque tiene un impacto en el nivel de precios de las materias primas y de la energía en todo el mundo. Es un conflicto mundial, también, porque están en juego los valores fundamentales comunes y el principio de soberanía nacional".