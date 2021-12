En los últimos años, el incesante crecimiento de las plataformas digitales se ha servido de la precarización de sus trabajadores. Para revertir esta falta de derechos sociales, la Comisión Europea ha aprobado este jueves una directiva que fija las condiciones mínimas para regular laboralmente este sector y que obligará a regular a hasta 4,1 millones de empleados que actualmente trabajan como falsos autónomos.

Así, el ejecutivo comunitario sigue los pasos de la ley de los repartidores española, más conocida como ‘Ley Rider’, que entró en vigor el pasado 12 agosto. La normativa española obligó a plataformas como Glovo o Deliveroo a contratar a sus repartidores –lo que llevó a ésta última a dejar de operar en el país—, sin embargo la propuesta europea va más allá y pretende regularizar la situación de los trabajadores de otras plataformas que explotan ese vacío legal como Uber o Cabify, entre otras.

La directiva aprobada por Bruselas establece que “las personas que trabajan a través de plataformas tengan, o puedan obtener, la situación laboral a la luz de su relación real con la plataforma laboral digital”. De esta manera, remarca que esos trabajadores deben ser considerados como asalariados, una decisión que han remarcado la gran mayoría de los tribunales en los conflictos laborales del sector. Dicho de otra manera, esas compañías deberán acatar la ley.

El cambio de falsos autónomos a asalariados no es poco. El modelo usado hasta ahora por gran parte de esas compañías obliga a los trabajadores a pagar su cuota de la Seguridad Social, pagar facturas de su vehículo (cuando se trata de repartidores) o teléfono móvil, no tener un horario fijo y no tener derecho a una baja o vacaciones pagadas. Estar contratado equivale a tener derecho a todos esos puntos, así como poder cobrar un salario mínimo, tener una pensión y poder formar parte de la negociación colectiva.

Transparencia de los algoritmos

Por otro lado, las plataformas también deberán informar públicamente del funcionamiento de su algoritmos, que se usan para asignar tareas, vigilar y evaluar el trabajo e incluso imponer sanciones a los trabajadores. Ese sistema, según Bruselas, "tiene un importante impacto en las condiciones laborales" de esos empleados y "oculta la existencia de subordinación y control por parte de la plataforma sobre las personas que realizan la obra", por lo que requiere de una mayor transparencia y de un control humano que garantice el respeto a los derechos laborales.

La directiva europea establece que en el caso de que la plataforma quiera impugnar la designación como asalariados de sus trabajadores le corresponderá a ella demostrar que no hay una relación laboral entre ambas partes. De ser el trabajador quien quiera operar como un autónomo auténtico y no como miembro del equipo en plantilla, la plataforma deberá garantizar una "resolución adecuada" de su petición. Alrededor de 28 millones de personas trabajan para una plataforma digital en la Unión Europea y, de esas, unas 5,5 millones pueden estar en una situación irregular.