Alemania prevé levantar el 15 de junio el aviso contra los viajes al extranjero

El Gobierno alemán prevé levantar la recomendación general contra los viajes a cualquier país del mundo el 15 de junio y espera poder consensuar con sus socios europeos las condiciones necesarias para la activación del turismo.

"Está claro que no puede contarse con un rápido regreso a lo que era habitual", advirtió el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, quien recordó que eso depende también de las restricciones que se mantengan en cada uno de esos países y a la evolución de la pandemia.

Maas hizo estas declaraciones tras la reunión virtual mantenida con sus homólogos de diez países europeos, entre ellos España, Italia y Grecia, destinos turísticos preferentes de los alemanes, con los que mantendrá un nuevo encuentro dentro de 15 días para seguir consensuando las medidas.

El 15 de junio no será la fecha en la que la gente podrá volver a viajar a destinos turísticos, sino el día para el que hay que decidir si se levanta la recomendación de no viajar que, según dijo el político alemán, no puede mantenerse para siempre.

En muchos lugares de Europa la situación está evolucionando de manera positiva en cuanto al número de infecciones de coronavirus, razón por la cual se quiere pasar de esta recomendación general de no viajar a indicaciones que sirvan de base a los turistas para decidir si quieren o no pasar sus vacaciones en el extranjero, precisó.

El objetivo de esas indicaciones es proporcionar información a quien desee viajar para que pueda considerar si es aconsejable ir de vacaciones conociendo los riesgos que se enfrentan.

"Queremos volver paso a paso a la normalidad", dijo Maas, quien no obstante agregó que la intención no es crear la sensación de que "todo volverá a ser como en el pasado" y señaló en ese sentido que "habrá restricciones en playas, restaurantes y en los centros de las ciudades".

El primer paso dentro de esta estrategia propiciada por las autoridades alemanas es lograr que se produzca un restablecimiento gradual y coordinado de la libertad de movimientos en Europa, para lograr después un regreso controlado del turismo en el continente.

Maas recordó que en países como España e Italia, "particularmente golpeados" por la pandemia, existen todavía "grandes restricciones" y que en estos casos será necesario seguir hablando.

Al final el destino turístico dependerá de cuán bien se haya combatido y en qué medida ha superado el país en cuestión la pandemia y será necesario incluso llegar a hacer diferenciaciones regionales dentro de un mismo país, lo que se hará de acuerdo con cada estado.

Un sondeo difundido este fin de semana indicó que la mayoría de los alemanes (un 55 %) están a favor de la reapertura pronta y total de las fronteras en la Unión Europea.

Al mismo tiempo, no obstante, los "Länder" alemanes más turísticos se están preparando ya para una temporada extraordinaria, ante la perspectiva de que muchos ciudadanos pasen sus vacaciones en el país, aunque persiste la esperanza de viajar a su destino preferido, Mallorca.