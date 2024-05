El Palma Futsal inicia en Jaén su nuevo reto

El Mallorca Palma Futsal inicia este viernes su lucha por el título de liga (21:30 horas / Teledeporte). Bajo la dirección de Antonio Vadillo, el equipo sueña con lograr su primer título nacional en un curso de ensueño en el que ha sido capaz de levantar la Copa Intercontinental y su segunda UEFA Futsal Champions League seguida.

Sin embargo, eso ahora queda atrás y el nuevo reto que tiene por delante es de los que más difíciles que se pueden encontrar. Clasificados en sexto lugar en la fase regular, los baleares se enfrentarán en cuartos de final al peligroso Jaén Paraíso Interior, que terminó tercero. Esto significa que el Mallorca Palma Futsal deberá ganar dos de tres partidos contra un rival al que no ha podido superar esta temporada. En sus dos enfrentamientos previos, los isleños perdieron 5-2 en el Olivo Arena y 1-2 en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, justo antes de partir hacia Ereván (Armenia), donde levantaron el trofeo. El primer partido se jugará en la ciudad andaluza, ya que el Jaén cuenta con el factor cancha a su favor, una ventaja importante y que tendrán que minimizar los verde pistacho. No obstante, este encuentro será diferente a los de la liga, ya que ambos equipos darán lo mejor de sí para avanzar a las semifinales. Lo que se ha hecho antes no sirve de nada. El segundo partido se disputará en Son Moix el lunes, y si es necesario un tercer encuentro, se jugará nuevamente en el Olivo Arena.

El Jaén Paraíso Interior buscará aprovechar su ventaja de local para ganar el primer punto y viajar a Palma con la serie a su favor. Además, querrán recuperarse de la derrota sufrida el pasado sábado ante el Jimbee Cartagena en las semifinales de la Copa del Rey. Con solo una oportunidad de ganar un título esta temporada, pondrán todo su esfuerzo en este objetivo.

Por su parte, el Palma Futsal llega recuperado físicamente tras dos semanas de su segundo triunfo continental en la Champions. El reto es recuperar la mentalidad competitiva y el hambre de victoria que mostraron en Ereván para alcanzar las semifinales de los playoff por sexto año consecutivo. Antonio Vadillo no podrá contar con Tayebi y Fabinho, por lesión.