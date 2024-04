La PalmaVela reunirá a 1.500 regatistas de una veintena de países

Este miércoles ha sonado el pistoletazo de salida de la 20ª PalmaVela, con la celebración en el Real Club Náutico de Palma de la presentación oficial de la regata.

El acto ha estado presidido por el presidente del RCNP, Rafael Gil, y ha contado con la presencia, entre otras autoridades y personalidades, de Pedro Vidal Monserrat, secretario autonómico de Cultura y Deportes; David Salom, director general de deportes del Ajuntament de Palma; Joaquín 'Ximo' González, vicepresidente Real Federación Española de Vela; y Ursula Bettega, communications manager de Wally.

Pocos eventos y pocos clubes tienen la capacidad de ser tan flexibles y tan versátiles como PalmaVela y el RCNP, que en tan sólo cuatro ediciones ha pasado de ser un evento de cinco días con una única competición a un evento de diez jornadas con tres competiciones diferentes, reuniendo a más de 160 barcos de media y gran eslora entre las tres pruebas que se celebran en esta vigésima edición, y congregando a más de 1.500 regatistas de una veintena de países.

"Antes de asistir a este acto he consultado el programa de 2024 y he visto que desde hoy y hasta final de año no habrá ni un solo mes en el que el Real Club Náutico de Palma no acoja una competición internacional. Desconozco si existe algún caso similar en España, pero sí tengo claro que nadie puede poner en duda nuestro compromiso con el deporte ni los dividendos sociales y económicos que se derivan de todos aquellos proyectos en los que nos embarcamos", ha subrayado Rafael Gil en su intervención.

Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes, ha destacado que “PalmaVela es un gran ejemplo de lo que queremos en este gobierno: mezclar turismo, cultura y deporte” mientras que David Salom ha afirmado que desde el Ajuntament de Palma “intentamos dar todo el apoyo posible para que este evento, de carácter internacional, que cuenta con la aprobación local y que atrae este tipo de turismo deportivo, pueda seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora”.

La Larga

Cuando en 2021 el comité organizador de PalmaVela decidió atender la demanda de muchos armadores del Mediterráneo para que el RCNP tuviese una prueba de altura de alta competición, el objetivo era extender el evento hacia una prueba offshore, denominándola “La Larga” y conmemorando así el coloquial nombre de las antiguas regatas de altura de la Copa del Rey MAPFRE.

La evolución de “La Larga” ha sido constante y de los 17 inscritos en su primera edición, este año, en su cuarta edición, ya roza el medio centenar de equipos de ocho países entre las categorías ORC A2 (dos tripulantes) y ORC (tripulación completa). El recorrido previsto ha duplicado su distancia hasta las 300 millas.

“La Larga va creciendo poco a poco”, explica Vivi Mainemare, coordinadora deportiva del RCNP. “Estamos muy contentos con cómo ha evolucionado la regata y con el interés de los equipos, que se está consolidando. Este año vienen equipos que han participado en las 200 millas A Dos y otros que repiten tras haber estado en el podio en la pasada edición, algo que, sin duda, es muy positivo”.

Estreno de las 52 Super Series 2024

La PalmaVela incluirá en su programa de competición, como segundo acto, la primera regata de la temporada 2024 de las 52 Super Series, el considerado mejor circuito de regatas Grand Prix del mundo y que por primera vez en la historia se suma a la regata balear. El RCN de Palma acogerá a diez equipos de siete nacionalidades a bordo de unidades TP52 navegadas por tripulaciones internacionales plagadas de campeones mundiales, olímpicos o de America’s Cup. Como novedad más significativa, en la bahía de Palma realizarán su esperado estreno dos barcos salidos del astillero hace apenas unas semanas: el alemán Platoon del armador y timonel Harm Müller-Spreer (campeón del circuito 2023) y el británico Alegre de Andy Soriano.

En palabras de Manu Fraga, director del RCNP, “poder tener la primera prueba de la temporada de un circuito profesional y del renombre de las 52 Super Series no hace más que refrendar que el RCNP va por el buen camino deportivo en un año que, conjuntamente con 2025, será excepcional tanto en pruebas de alto nivel como de carácter mundial, y fuera de los meses tensionados por la afluencia turística, lo que ayudará a alargar la temporada dentro del otoño”.

Carácter multiclase

La regata multiclase es ya una clásica del circuito, siendo la primera gran regata del año a la que se suman no sólo las flotas que conviven en el Mediterráneo sino también aquellas que retornan de hacer la regatas invernales en el Caribe y que vuelven para las pruebas clásicas de primavera y verano.

La versatilidad de PalmaVela permite que compitan flotas tan diferentes que van desde los imponentes Maxis, los ORC con tripulación completa y los ORC A2 de dos tripulantes, hasta los monotipos de J/70 y J/80, así como la emergente clase de 6 Metros y las ya clásicas flotas de Dragón y Espíritu Tradición.

“PalmaVela es una de las regatas más importantes del calendario del Real Club Náutico de Palma, no sólo porque abre la temporada, sino también por la gran variedad de embarcaciones que congrega”, señala el presidente del RCNP, Rafael Gil. “Este año, además, se cumplen 20 años desde su primera edición, lo que demuestra que es un acontecimiento plenamente consolidado y el compromiso de nuestro club con el deporte y con la ciudad. En este sentido, no hay que olvidar el importante impacto económico que este tipo de regatas tienen para Mallorca, una consecuencia positiva más del trabajo que realizamos”, añade.

PalmaVela contará con cuatro días finales de competición tras las 52 Super Series, desde el jueves 2 de mayo hasta el domingo 5. Esta 20ª edición bajará el telón a las 18:30 horas, tras la entrega de premios de una histórica PalmaVela, tanto por su duración como por la calidad de sus competiciones. La colección de trofeos de esta edición llevará la firma de Beatriz García Infante y Félix Comas.