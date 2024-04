Las respuestas de Rocha ante la jueza que llevaron a su imputación: "Rubiales me nombra por honrado"

En la que iba a ser su semana grande, Pedro Rocha, candidato único a ser nombrado nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido imputado dentro del caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la RFEF y que sucedieron, supuestamente, tanto durante el mandato de Luis Rubiales como de él mismo como sucesor y presidente interino.

A raíz de sus declaraciones esquivas y encaminadas a descargar su responsabilidad en lo sucedido, la jueza ha accedido a cambiar su situación procesal dentro del caso de testigo a investigado después de que Rocha asegurase que desconocía cosas que "debía conocer", según explican fuentes jurídicas a El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

"¿Titulación académica?" "La vida"

Cosas técnicas, como la forma en que se negociaron los contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí, pero también personales, como por ejemplo por qué Rubiales le nombra como sucesor: "No lo sé, pregúntenle a él".

Más adelante, y ante la insistencia durante el interrogatorio, aseguró que creía que podía ser porque él se consideraba a sí mismo un "hombre de fútbol", "honrado" y "transparente" que aceptó el cargo "por echar una mano". ¿Y que titulación académica tiene usted?, le preguntó el fiscal. "La vida", respondió Rocha según fuentes consultadas por este periódico.

El interrogatorio

A pesar de que tanto a la entrada como a la salida del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda, Madrid, Rocha dijo estar "con la conciencia muy tranquila", la Fiscalía Anticorrupción no tardó ni media hora en cansarse de la escasa concreción de las respuestas de una persona muy cercana al poder durante toda la etapa de Rubiales en la RFEF.

Y es que, por ejemplo, Rocha llegó a asegurar que él fue un "vicepresidente representativo", "no ejecutivo", es decir que no tiene nada que ver con las cuentas de la Federación. El fiscal, que no pareció terminar de creérselo, le pregunto que en qué documento venía especificado eso, pero Rocha se limitó a decir que formaba parte de la esfera "política" de la RFEF, no de la ejecutiva.

Después de casi tres años de instrucción judicial en los que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha ido desglosando grandes cantidades de información acerca de las presuntas irregularidades, Pedro Rocha, una de las personas con más poder dentro del organismo, intentó mostrarse ajeno a todo, según explican a El Periódico de España.

¿Qué sabía del contrato que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí? Nada, ni si existieron informes previos ni tan siquiera era consciente de que se había prorrogado, puesto que no ha visto "ningún documento, ni antes ni ahora" ni tampoco había hablado sobre ello con Rubiales. ¿Y de las comisiones de Gerard Piqué? Se enteró por la prensa.

Tampoco tenía ni idea de si había habido un informe de la comisión de Ética de la RFEF, de las condiciones en las que se produjeron las obras en La Cartuja por parte de Gruconsa, una constructora presuntamente afín a la órbita Rubiales, ni de por qué Tomás González Cueto, hombre fuerte del 'rubialismo' y asesor jurídico externo de la Federación, había sido contratado: "Decisión del presidente".

La constructora no la elige él

Prácticamente toda la última fase de la investigación del caso se centra en la adjudicación de obras a Gruconsa, una empresa en la que era directivo Ángel González Segura, hermano del que era responsable de los Servicios Jurídicos de la RFEF hasta su detención el pasado 20 de marzo. Supuestamente, o eso cree al menos probado la Guardia Civil, la adjudicación de reformas por valor de más de 3,8 millones de euros se produjo a cambio de un retorno de medio millón a una sociedad administrada por Nene, socio y amigo de la infancia de Rubiales.

Rocha, que fue nombrado en 2020 vicepresidente económico de la Real Federación Española de Fútbol, ha asegurado ante la jueza que una vez que salen a la luz estas revelaciones por parte de la UCO decidió frenar todos los contratos con Gruconsa, pues había uno pendiente de este mismo año que contaba con un informe del director de Personal de Infraestructuras.