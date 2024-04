L'opinió de J.M.Arbucias: Els carnets de soci del Fibwi Palma i del Palmer Basket

Acab de deixar el carnet de soci d’enguany del Fibwi Palma al calaix de les coses antigues. Ja no el faré servir més. Ja és història, perquè diumenge l’equip mallorquí arribà a l’estació terminal de la LEB Plata 2023-24. Abans d’aquesta última parada – l’enfrontament contra el líder, el Cartagena, a Son Moix – hi havia una justificada preocupació perquè si es perdia i els resultats d’altres equips no eren favorables, els mallorquins es veurien abocats a jugar un ‘play-out’ molt complicat, en part, per no poder comptar amb en Milan Suskavcevic per la sanció de 6 partits imposada pel Comitè de Competició pels incidents que provocà el dia del derbi. Disputar-lo sense un dels jugadors més determinants de la lliga, sense l’únic interior fiable, era un risc massa elevat. Afortunadament L’Hospitalet i el Palmer guanyaren i, malgrat la clara i lògica derrota contra els murcians, els fibwis pogueren celebrar que la categoria estava definitivament salvada. Punt i final a una temporada amb molta més pena que glòria.

A partir d’ara, el balanç, les reflexions, les avaluacions, les crítiques, les excuses i un tornar a començar..., com cada any. I aquests darrers cursos s’estan repetint els mateixos errors. Costa molt – sembla – aprendre dels errors... Però ara no és el moment de parlar d’aquest tema, ara toca felicitar el Fibwi Palma perquè s’ha guanyat el dret de competir la temporada que ve altra vegada a la LEB Plata.

A l’altra vorera del carrer el Palmer Basket no ho tenia fàcil, però guanyà a la pista de l’Alginet i evità el descens directe. La victòria es consolidà a les darreres possessions. Molta raó tenia aquell entrenador que deia que el bàsquet era un joc de detalls. En aquesta moneda a l’aire d’un final ajustat els tirs de personal van ser determinants, decisius, claus... Restaven 21 segons i amb el marcador 66-67 favorable als immobiliaris, el jugador dels valencians, German Kasanzi, que havia convertit els dos llançaments de falta que havia llançat, errava els dos tirs lliures. I, quan mancaven 6 segons amb el mateix 66-67, Harris – què d’important és l’experiència! –, que no havia trepitjat la línia de personals en tot l’encontre, encertà els seus dos i deixà l’electrònic amb el definitiu 66-69 i evità el descens directe.

Així i tot, el Palmer permeté un triple dels locals, que afortunadament no entrà. L’Alginet perdia la categoria i els de verd turquesa atrapaven un play-out difícil d’imaginar fa unes setmanes. Curiosament el Palmer Basket ha estat l’equip que ha sumat durant la fase regular el millor percentatge de tirs de personal de les dues conferències de la LEB Plata (76,5%)... Ara queden dos partits més contra el Juventud Alcalá de Madrid, una oportunitat per evitar el descens a la lliga EBA i posar el punt i final dolç a una temporada agra. El carnet del Palmer encara el podré fer servir un dia més.