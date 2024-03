La Federació Balear de Natació se muestra "muy sorprendida" por las quejas de algunos padres por el "caótico" viaje al Nacional de Cádiz

La presidenta de la Federació Balear de Natació, Núria Perea, se mostró «muy sorprendida» por las quejas mostradas en este diario de los padres de los nadadores mallorquines, que quisieron guardar su anonimato, al calificar de "caótica" la organización del viaje a Los Barrios (Cádiz) para disputar el X Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar. «El hotel no era de lujo, pero era simple y correcto y estaba contratado por la misma agencia -Eurovia Travel- que lo gestiona con otras federaciones. No entiendo estas críticas, que a mí no me han llegado, porque me han dicho que no había bollería en el desayuno, pero sí fruta y todo lo necesario para alimentarse», argumenta. «El hotel estaba a seis minutos caminando de la piscina, si hubiéramos contratado un autocar para un minuto de trayecto hubiera sido un despilfarro. Las otras selecciones tenían autocar porque llegaron allí desde otros puntos de la Península», añadió tajante.

Estas palabras llegaron como respuesta a una información publicada por este periódico en la mañana del martes en las que reflejaba las críticas de algunos progenitores por lo vivido el fin de semana en tierras andaluzas.

El alojamiento se realizó en un hotel de una estrella, una elección que no entendieron los padres de los protagonistas del fin de semana, más aun al enterarse que otras comunidades, como Canarias, alojaron a sus deportistas en establecimientos turísticos de superior calidad. De la ilusión que conlleva siempre una salida a la Península, los jóvenes nadadores pasaron pronto a la decepción al descubrir qué es un hotel con la mínima calificación. La "suciedad en las duchas, unas camas incómodas que impedían el descanso de los deportistas y unos precarios desayunos", inapropiados para una disciplina tan exigente como es la natación, fueron compañeros de los baleares, según los testigos.

La borrasca Mónica

Además, la competición coincidió con la borrasca Mónica y salpicó a la expedición que reúne a los mejores de Baleares. Los diez traslados del hotel a la piscina realizados durante los días que duró el campeonato, tres en total, no fueron contemplados por los organizadores del viaje, "algo increíble", destacan los padres.

Si la gran mayoría de equipos contaron con autocares para sus desplazamientos, los de Balears tuvieron que hacerlo a pie, bajo una intensa lluvia y un fuerte viento, con improvisados chubasqueros, una situación que sorprendió a los miembros de otras regiones por la precariedad que destilaba. A pesar de estos problemas que indignaron y llenaron de impotencia a los que viajaron hasta tierras andaluzas para defender los colores de Baleares, los representantes de esta comunidad sacaron músculo y lograron una plausible séptima plaza entre las dieciocho participantes.