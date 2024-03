Mbappé y Luis Enrique, calma tensa antes del duelo decisivo en Anoeta: "Contesto lo que me da la gana"

El París Saint-Germain afronta el decisivo duelo de este martes contra la Real Sociedadinmerso en un mar de dudas. La tensa relación entre el entrenador Luis Enrique y Kylian Mbappé, la estrella del equipo, marca el momento declinante del conjunto parisino, claro favorito para clasificarse para cuartos de final de la Champions tras haber ganado (2-0) en el partido de ida. El anuncio oficioso el 15 de febrero de que el goleador de Bondy se irá de París el 30 de junio hizo tambalear los cimientos del PSG de Luis Enrique, que parecía haber alcanzado entonces la velocidad de crucero. Esa decisión, desvelada en plena temporada, no le sentó nada bien al exseleccionador español.

Desde entonces, el técnico asturiano ha llevado a cabo una sui generis gestión de las participaciones de su máximo goleador, con 32 goles este curso. Empezó como suplente el partido contra el Nantes del 17 de febrero —victoria 0-2 de los parisinos—. Una semana después, Luis Enrique lo sustituyó en el minuto 65 contra el Rennes, a pesar de que su equipo no logró ganar ese encuentro (1-1).

La situación empeoró con el reemplazo en el descanso el pasado viernes, tras una mala primera parte de Mbappé, que perdió muchos duelos, ante un Mónaco que el PSG tampoco ganó (0-0). El crack vivió ese cambio como una humillación al tener en frente al conjunto del Principado, donde irrumpió en 2017 como una de las grandes promesas del planeta fútbol. En Francia, no consideran al astro como un gran jugador, sino como “el mejor del mundo” al que reverencian los principales dirigentes. Así se reflejó de nuevo la semana pasada en la cena en que participó Mbappé en el Elíseo, aprovechando la visita oficial en Francia del emir de Catar, Tamim ben Hamad al Thani.

Lío con la traductora

Según el relato oficial, Luis Enrique hace estos cambios pensando en la temporada que viene. Es decir, utiliza como un laboratorio de pruebas la Ligue 1, que tiene prácticamente ganada al llevarle nueve puntos al Brest (segundo). “Es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no, no jugará, como hacen todos los entrenadores con sus jugadores”, declaró en la sala de prensa del Parque de los Príncipes.

De manera oficiosa, estos cambios reflejan el mosqueo del asturiano con el anuncio de la marcha del goleador de Bondy, además de un bajón en su rendimiento en las últimas semanas. Este lunes volvieron a insistirle al exseleccionador en la previa del choque ante la Real. Cuestionado por si podría cambiar de nuevo a su estrella, sacó su lado más irónico. "Puede ser que sí, puede ser que no. Quién sabe", apuntó después de hacer bromas con la traductora: "Se me ha quedado muda. Vuelve, vuelve por favor". Antes ya había dejado claro cómo gestiona el tema con la prensa: "Es fácil: acepto lo que pregunten los periodistas y contesto lo que me da la gana".

Esta política de cambios del técnico asturiano no le ha sentado nada bien al pilar del equipo, y del que dependen buena parte de las opciones del PSG en la Champions. Después de su sustitución por “motivos técnicos” ante el Mónaco, Mbappé no se fue al banquillo como lo hubiera hecho cualquier suplente, sino a la grada. Se hizo una serie de selfis con aficionados en el Parque de los Príncipes y se sentó al lado de Fayza Lamari, su madre y representante. Y se pasó la segunda parte hablando con ella, haciendo caso omiso de lo que hacían sus compañeros sobre el césped. Una actitud inhabitual (e impropia), pero que reflejó el cabreo con su entrenador.

Reunión para enterrar el hacha de guerra

Luis Enrique y Mbappé se reunieron el pasado sábado en la ciudad deportiva del PSG. Antes del entrenamiento, hablaron de esta tensa situación. Según el contenido filtrado en la prensa gala, el exentrenador del Barça dijo a su crack que no jugaría todos los partidos del torneo liguero, dado que desea preparar el futuro sin él. El ‘7’ le respondió que “quiere darlo todo para su club en estos últimos meses en la capital”, según Le Parisien. El partido ante la Real resultará un buen termómetro de esta paz, aparentemente frágil.

Aunque el PSG afronta el duelo en el Reale Arena en horas bajas, el conjunto de Imanol Alguacil también atraviesa un mal momento. Ha perdido sus dos últimos partidos de Liga y quedó eliminado ante el Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey. Su principal esperanza para lograr una épica remontada es todo el ruido en torno al PSG. A los parisinos siempre los acompañan las polémicas y un gafe histórico en la Champions.