Topuria desata la locura en Alicante

Lo mejor se deja para el final. Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, cerró su semana de homenajes en su hogar, desde la casa de todos los alicantinos y ante más de 8.000 personas que le esperaban para demostrarle un cariño y agradecimiento que, una vez más, posiblemente sobrepasó cualquier tipo de expectativa.

Banderas españolas, georgianas y alguna del Hércules se mezclaban en la plaza a la espera del gran campeón, que hizo acto de presencia a las 20:12 horas, momento en el que los decibelios saltaron por los aires, entre los gritos de los aficionados y la ya popularizada canción del mariachi.

A las puertas del consistorio, Topuria saludó al gentío e incluso tuvo un gesto cariñoso hacia algún joven que logró saltarse el control de seguridad y que acabó haciéndose fotos con su ídolo. Allí también le esperaba el equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde Luis Barcala y un acto especial con un baile georgiano que sirvió para dar la bienvenida a la comitiva, en la que Topuria tuvo siempre a su lado a su pareja.

Elogios del alcalde

En la parte más formal del evento, dentro del edificio, el alcalde tomó la palabra para expresar el agradecimiento de la ciudad a la figura del mediático campeón.

"No sabes las ganas que teníamos de tenerte por fin en Alicante y de recibirte en el Ayuntamiento, tu casa, donde sé que te hacía mucha ilusión estar", inició su discurso Barcala.

El primer edil de la ciudad alicantina recordó la impresión que le causó Topuria desde el mismo momento que le hablaron de él y, sobre todo, que se lo presentaron en persona: "No vi solo un campeón, vi una grandísima persona que me impactó, con carisma, humildad y mucha inteligencia".

El alcalde quiso destacar la confianza que transmite Topuria y agradecer que represente como hace a la ciudad. "Alicantino no solo es el que nace aquí. Los alicantinos nacemos donde nos da la gana, como los de Bilbao", aseveró.

Tras el parlamento de Barcala tomó la palabra Topuria, que fue breve antes de salir a saludar al balcón a la multitud que le esperaba con ansia. «No tengo más que palabras de agradecimiento al ver y recibir todo el cariño que me dais. No hay cansancio que no pueda superar con toda esta gente que está ahí afuera acompañándome. Me siento lleno de energía", expresó Topuria desde el Salón Azul.

El campeón recibe diversos detalles de reconocimiento Durante el acto de homenaje Topuria no solo recibió cariño, también se marchó con varios detalles como reconocimiento a su título de campeón mundial UFC, conseguido hace un par de semanas. Topuria firmó en el libro de honor de la ciudad. "Con todo el cariño a mi ciudad favorita, Alicante", escribió. Al evento, por cierto, también acudieron diplomáticos georgianos, a los que el campeón saludó y agradeció su presencia. Además, recibió un cuadro con teselas de La Explanada, una réplica del cartel promocional de su combate con la imagen del luchador y el lema "Alicante con Topuria. Alicante con el deporte" y el reconocimiento al Éxito Deportivo de la ciudad de Alicante, en el que se une el nombre de 'El Matador' a la lista de grandes deportistas alicantinos de la que ya formaban parte Míriam Blasco, Isabel Fernández, Alejandra Quereda, Iván Cano, Mar Jover o Laura Kim.

Saludo desde el balcón

Tras la parte más institucional del homenaje, Topuria agarró su cinturón para dedicárselo a los aficionados que esperaban verle. «Ha sido un placer y un orgullo representaros, muchísimas gracias por todo el cariño que me dais, sois unos grandes. ¡Arriba Alicante!", manifestó el campeón a toda la gente que le rendía homenaje unos metros más abajo.

En esos momentos Topuria dio rienda suelta a su alegría, iniciando cánticos desde su micrófono que fueron secundados desde la plaza y saliendo en varias ocasiones más a saludar, ante las peticiones que le llegaban.

Los aficionados disfrutaron por todo lo alto. / ALEX DOMÍNGUEZ

El acto finalizó con una foto de familia junto a los miembros de la corporación municipal. Una fiesta a la altura del gran campeón como colofón a una semana de locura en lo que se refiere a celebraciones.

Desde que Topuria noqueara a Volkanovski el reconocimiento al deportista ha sido constante, con recibimientos por parte de diversas autoridades políticas, entre ellas Pedro Sánchez, y con presencia en programas mediáticos como 'El Hormiguero' o 'El Partidazo'. Ahora le toca descansar y muy pronto empezar a preparar su primera defensa del título, para la que todavía no tiene retador, aunque todo apunta a que, salvo sorpresa, será en España.