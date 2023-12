Tariku Novales es inagotable. Ha combatido la fatiga en todas sus formas. Lo hizo a las mil maravillas en la pasada Maratón de Valencia destrozando el récord español al bajar de las 2 horas y 6 minutos (2h05:48). Ha demostrado esta virtud, la de la resiliencia, buscando sus orígenes en Etiopía (fue adoptado a los seis años por una pareja de profesoras gallegas), luchando por la fecha de su nacimiento, reponiéndose a las lesiones de la pandemia y ahora, después de tocar el cielo, su récord servirá para cambiar las "injustas ayudas" a la modalidad que practica.

Cuando cruzó la meta de Valencia extasiado, emocionado, empapado... Aun así tuvo aliento para denunciar la situación que había vivido preparando la prueba que le encumbró. "Si vieras mi cuenta bancaria te daría la risa. La Federación, aparte de ignorarme y hacerme esperar durante meses para darme una respuesta, me ha dicho que no cumplo los criterios. La gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda", reclamó en una declaración que obligó a la rápida intervención de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

¿Por qué hay que cambiar el sistema de ayudas?

El propio presidente de la entidad, Raúl Chapado, habló tras el evento con Tariku para tratar durante esta semana la problemática denunciada por el 'recordman' español. "No reivindico un mejor futuro para mí, quiero que sea para todas las disciplinas del maratón. Por suerte, nuestro deporte vive un gran momento, tanto en categorías masculinas como femeninas (Majida Maayouf también batió el récord femenino en Valencia con 2h 21:27). El sistema de ayudas es totalmente injusto. No contempla todas las dificultades y casuísticas del maratón", denuncia Novales en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El sistema del que habla el atleta español prioriza las actuaciones con la selección. Por lesiones y otros problemas no fue convocado entre 2019 y 2023. Su 21º puesto en el maratón del Mundial de Budapest le dejó lejos de conseguir una beca. "Los maratones se celebran unas veces al año. En otras disciplinas, al competir más, aumentan las posibilidades de lograr estas ayudas. No solo en conceptos económicos puros, también para pagar los gastos que pueda tener un atleta en los viajes o preparación para los Juegos Olímpicos. Pero he de decir que los primeros contactos han sido muy positivos para lograr un sistema de ayudas mejor", desvela Tariku Novales.

Será uno de los representantes españoles en París 2024, una cita "que afronto mucha ilusión y cuyos objetivos nos lo marcará la preparación que hagamos. Allí nos encontraremos un circuito con muchas subidas, un factor que será determinante en los atletas que no corremos en las dos horas peladas, para poder competir de tú a tú a un mayor nivel". A la espera de que se resuelva el sistema de retribuciones de la RFEA, el apoyo que no le faltará al plusmarquista español es el de Adidas.

Las 'zapatillas mágicas' de Adidas

"Mi relación con ellos empezó en 2020, justo antes de la pandemia. Pese a lo que sufrí durante la misma, donde tuve una mala relación con mi deporte por una serie de lesiones continuas que sufría, Adidas siguió apoyándome y tratándome con mucho cariño. Lo hizo a pesar de que los resultados no compensaban como inversión. Pero entendieron que no estaba pasando un buen momento, a diferencia de otras marcas. Es el único apoyo económico que tengo", reivindica Novales.

El atleta que acaba de batir el récord de España de maratón vive una intensa resaca emocional. Ha experimentado una remontada personal en la que tomó decisiones y asumió cambios. Gracias a su entorno más cercano consiguió dar un vuelco a una situación personal que estuvo a punto de expulsarse del deporte, donde ha ido evolucionando de forma natural. "Desde muy joven supe que mis capacidades estaban enfocadas a la larga distancia. No había que tener miedo, pero sí respeto. Debuté en media maratón en 2019 con un buen desempeño. La pandemia cortó el desarrollo por falta de motivación, pero el debut en maratón fue una decisión acertada", explica.

El 23 de noviembre, el maratoniano desvelaba sus nuevas Adidas Adizero Adios Pro Evo 1, conocidas como "zapatillas mágicas" porque han contribuido a estrechar la batalla por las 2 horas en la maratón. Con uno de los 521 pares disponibles en todo el mundo, la etíope Tigist Assefa pulverizó en la pasada maratón de Berlín el récord mundial femenino de los 42,19 metros, parando el cronómetro en un tiempo de 2:11:53, dos minutos menos que la anterior marca. El keniano Kevin Kiptum destrozó la mejor marca masculina en el último Maratón de Chicago, con 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Lo hizo con las Nike Alphafly 3 Proto, otro calzado de última generación.

Las liebres de Valencia fallaron

Las Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 pesan 138 gramos y vienen cargadas de tecnología innovadora, "pero como yo siempre digo: las zapatillas no corren solas". Tariku Novales reconoce que suponen una evolución radical con respecto al modelo de 2017, "aunque no van a hacer el trabajo por ti ni se van a sacrificar. Lo que sí es cierto es que ahora mismo mis piernas no están tan reventadas. Al final, todas las marcas desarrollan unas zapatillas de este estilo y no habrá tantas diferencias. Yo he tenido la suerte de correr con las Evo 1, que destacan por su reactividad, pero el resultado es fruto del trabajo y sacrificio. Otros atletas que las han calzado no han logrado estos objetivos".

A pesar del golpe sobre la mesa que supuso el Maratón de Valencia, la carrera no fue fácil. "La idea era bajar de las 2 horas y 6 minutos. Durante la carrera las liebres contratadas por la organización no hicieron un buen trabajo. Tuve que hacer mucho desgaste y conversar con ellas durante la prueba. Modifiqué el plan para que no se me escapara el objetivo, por lo que le doy mucho valor al hecho de terminar muy fuerte. Había gastado mucha energía", describe.

Detrás del récord de maratón de Tariku Novales hay un largo camino de búsqueda y redención, donde ha estado acompañado, entre otros, por sus dos entrenadores, Juan del Campo y 'Luismi' Martín Berlanas, además de su mánager Álvaro Jiménez. Su preparación tuvo lugar en altura en Sierra Nevada (Granada) y en Etiopía, donde nació en 1998, algo que supo tiempo después. Esto es "sencillo de explicar", como cuenta el atleta español.

"España no es racista; hay mucho racista"

"Un periodista desvirtuó lo que dije. Parecía que yo no sabía mi edad o que era imposible saberlo. Al llegar a España -con seis años- me sometieron a estudios médicos para dictaminar mi edad. Este método es bastante preciso. Oscilaba unos meses entre 1998 y 1999. Me pusieron este último durante un año para adaptarme. Posteriormente, al entrenar y estudiar, yo siempre me asociaba con los del 98. Me sentía más cómodo y competitivo con ellos. Sabiendo que había ese margen de error insistí y, después de mucha burocracia, conseguimos el 1998, año del que siempre me he sentido", explica Tariku, quien celebra su cumpleaños el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha elegida por su familia debido a su simbolismo.

En enero de 2021, el atleta quiso buscar personalmente sus orígenes en Etiopía. Encontró algunas respuestas y se topó con incógnitas. "Quería saber cómo había sido mi vida antes de los seis años. Fui capaz de sacar mucha información. Me vino bien para crear lazos que después he usado para mejorar a nivel deportivo. En Etiopía puedo entrenar con los mejores fondistas del mundo", explica alguien orgulloso de su pasado, presente y futuro. Por eso no se calló ante algunos de los comentarios discriminatorios que ha recibido por su mayor exposición pública.

El gallego de Etiopía compartió en su cuenta de X (antes Twitter), mensajes xenófobos que recibió por el color de su piel y en los que se dudaba de su españolidad. También adjuntó muestras de apoyo. Pero su resumen fue el más claro y directo. "España no es un país racista. En España hay mucho racista, que es diferente". Mal que le pese a algunos, Tariku Novales, que empezó haciendo atletismo en el Club Atletismo Noia cuando era un niño, es la gran esperanza española del maratón, que ha dignificado con sus marcas y reivindicaciones para provocar una revolución deportiva que culminará en una disciplina más justa.