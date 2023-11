Todavía con el susto en el cuerpo, Carlos Sainz lamentó que el accidente en los libres 1 del Gran Premio de Las Vegas, del todo involuntario y por culpa de una alcantarilla mal sellada que se levantó y destrozó el fondo de su Ferrari, acabe costándole una sanción que rebaja sus expectativas para la carrera del sábado.

“Estoy bien, aunque me he llevado un golpe muy fuerte en la espalda y el cuello en el incidente que todo el mundo ha visto", ha comentado Sainz al término de la jornada, que se ha prolongado hasta las cuatro de la madrugada debido a la demora que ha provocado el accidente, mientras un nutrido grupo de operarios revisaba una por una las demás alcantarillas ubicadas a lo largo de los más de 6 km del circuito.

💥 El brutal chispazo cuando @Carlossainz55 y su Ferrari han pasado por encima de la alcantarilla 😱



"La alcantarilla se ha soltado y nos ha destrozado el coche, el chasis, el motor, la batería, incluso el asiento. Después de que se cancelara el FP1, el equipo ha hecho un trabajo enorme para que pudiera salir en los Libres 2. Gracias a ellos he podido salir y recuperar el tiempo perdido”, ha subtayado el piloto madrileño.

Sainz se ha mostrado dolido con la decisión de los comisarios de la FIA, que no han atendido a las alegaciones presentadas por Ferrari y le han impuesto una penalización por recurrir a la tercera batería del SF-23, superando el límite permitido. “Este fin de semana somos relativamente competitivos porque el circuito se ajusta mejor a nosotros y calentamos bien los neumáticos para una vuelta. Era optimista, pero en cuanto se ha acabado la sesión me han comentado que tengo una penalización de diez puestos por algo en lo que no he tenido nada que ver. Me toca pagar por algo ajeno a mí. Sinceramente, no lo puedo entender y creo que se tendría que haber considerado hacer una excepción por lo que ha ocurrido hoy, pero tendremos que lidiar con ello”, ha dicho Carlos.