Opinión. Palmer 2 – Fibwi 0

El Palmer Basket Mallorca Palma i el Fibwi Palma s’enfrontaren diumenge passat per fer-se amb el Trofeu Ciutat de Palma de bàsquet. El partit despertà una destacable expectació – un nombre elevat de seients de les graderies del Palau es van ocupar, una bona notícia – per diferents motius. Per una banda era el darrer test de pretemporada per als dos equips i per altra, coincidien els dos conjunts mallorquins que enguany comparteixen presència a la LEB Plata. I encara que la competició oficial no ha començat – ho fa aquest proper cap de setmana – era un bon termòmetre per obtenir una foto del moment dels dos rivals i podia aportar pistes per conèixer què ens podran oferir en aquesta campanya.

A la foto del moment es veu que el clar guanyador va ser el Palmer. Oferí més. Va dominar des del principi, va arribar a superar el contrari per 25 punts i s’adjudicà justament el Trofeu. Un equip més fet, més consolidat, més definit, on l’experiència d’alguns jugadors va ser determinant per assolir el triomf. Per altra part, el Fibwi, un grup que demostrà que li manquen hores d’entrenament i de competició per ser més equip, que, quan podia córrer, produïa amb facilitat, però que jugà massa minuts a cop de cor. Simplement una instantània dels dos equips a punt d’encetar la lliga regular, que fa contents als immobiliaris i descontents als fibwis, però això sí, un resultat i una posada en escena que els dos tècnics relativitzen i que valoren en positiu. Què veurem aquest any a Son Moix? Quin bàsquet brindaran els dos equips? Quins seran els arguments tàctics que posaran en escena...? Algunes indicis sí es van detallar, però resulta difícil respondre avui aquests interrogants de forma categòrica després d’haver vist només l’encontre del diumenge. Es poden contestar a partir de les declaracions d’intencions dels entrenadors, però poca cosa més. Els propòsits s’aniran consolidant a mesura que passin les jornades. O per ventura no. És necessari més temps i calen més partits per conèixer amb precisió el sostre de cada equip. Ara bé, les sensacions – a pretemporada és la paraula que més s’utilitza – són favorables al conjunt d’Òscar Olivenza. Causà més bona impressió. Fa unes setmanes els dos equips ja jugaren a Eivissa i el Palmer guanyà també clarament. Algunes veus consideraven que el del Trofeu Ciutat de Palma havia de ser un partit que servís de revenja per als de Pau Tomàs... Idò no. Ara com ara, al duel particular dels dos contrincants mallorquins es pot llegir de manera objectiva: dos enfrontaments, dues victòries per al Palmer.