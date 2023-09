Lago Junior, jugador del Real Racing Club de Santander de origen costamarfileño y exfutbolista del Real Mallorca, ha denunciado, en una entrevista que el club cántabro ha publicado en su canal de Youtube, haber recibido un escupitajo racista desde un balcón de Santander. «Voy paseando por el barrio con mi familia y me escupen desde un balcón, con mi niña y mi mujer. Fue duro, menos mal que mi niña no se dio cuenta. Mi mujer sí y me dijo: ‘pasa, seguimos’», relata.

Lago Junior, uno de los fichajes estrella de este verano, habla en esa entrevista, que le hace el director de Comunicación del club, Roberto González, de su visión del racismo en el fútbol y en la sociedad española. El futbolista, que lleva en el país desde 2008 y que perteneció siete años al Mallorca, ha subrayado en la entrevista que está «encantado» de vivir en España y en ahora Santander, pese al «duro» incidente. «No vamos a juzgar a todos», ha destacado. Sin embargo, sí ha reconocido que al llegar a Soria hace 16 años para jugar en el Numancia, fue «difícil». «En muchos sitios no me dejaban entrar por ser negro», ha explicado. El racismo en el fútbol Preguntado por el racismo en los campos de fútbol, Lago Junior ha asegurado que nunca lo ha sentido en el vestuario ni en los compañeros rivales, pero sí ha recibido insultos en diferentes estadios. «El aficionado del equipo rival te quiere hacer daño. Te llaman: ‘Negro, no vales para nada’», ha compartido el jugador costamarfileño, quien ha quitado hierro al asunto porque «es un momento de calentón» y también «se meten con los blancos». «Lo mismo te llaman malo, que negro. A un compañero que llevaba una coleta, le llamaban cantante. Yo eso no lo veo como racismo, aunque cada uno lo quiere llevar a a su terreno y puede tener la libertad de llevarlo como quiera», ha concluido.