El Mallorca Palma Futsal ha reaccionado a tiempo para darle la vuelta al marcador ante el Betis en unos últimos nueve minutos de infarto (4-6). Los mallorquines han marcado cinco goles para remontar un 4-1 que les dejaba contra la cuerdas después de una nefasta primera mitad. Sin embargo, los de Antonio Vadillo se han espabilado, con una lección de rebeldía y garra, para sellar la victoria. Es la tercera victoria seguida antes de recibir al Barça el martes en el Palau d'Esports de Son Moix (19 horas).

Ya lo vaticinaba el preparador jerezano, la visita al Centro Deportivo Amate no sería un desafío sencillo. Si bien, sobre el papel, el enfrentamiento ante el Real Betis podía parecer el más asequible de los tres encuentros quevan a disputar en siete días, los verdiblancos acumulaban ya dos derrotas contundentes que no reflejaban su verdadero potencial. Por ello, Vadillo era consciente de que debían esperar a un rival hambriento y con más ganas que nadie de lograr esa primera victoria que les permitiera empezar a sumar puntos en su casillero particular. Además, la semana de parón liguero, había impedido a los verde pistacho entrenar con todos sus efectivos y eso podía dificultar su buen hacer en el partido.

Desde los primeros minutos de la primera parte, los béticos salieron con mucha intensidad. Sin embargo, respondió Cleber con un gol temprano a balón parado, que parecía encaminar a los suyos. No obstante, en el minuto 7, llegó Piqueras para anotar el primero para los béticos y devolver las tablas al marcador. Escasos instantes después, tras un saque de esquina, Lin, el capitán del conjunto verdiblanco, anotó el segundo para los suyos, que supuso un jarro de agua fría para el Palma Futsal. A partir de ahí, los locales tuvieron mayor dominio del partido, ante un equipo que no terminaba de sentirse cómodo. En el 14 Roger puso el tercero y en el último minuto del parcial, desde el punto de doble penalti, Pedro Toro no falló y amplió la ventaja para los andaluces. El Mallorca Palma Futsal se marchó al descanso con el difícil objetivo de darle la vuelta a un 4-1. Ver para creer.

Los baleares salieron convencidos de que eran capaces de neutralizar la desventaja. Los primeros minutos trascurrieron sin goles y las opciones de remontar iban disminuyendo. Sin embargo, en el 31 llegó Gordillo, en su regreso tras la lesión, para poner el primero de cinco goles en una segunda parte en la que todo iba a cambiar. Apenas segundos tardó en aparecer Bruno Gomes para poner el que era el tercero para el Palma Futsal, que empezaba a creer de verdad en la remontada. En el 36, tras un penalti señalado a favor de los palmesanos, Tayebi no falló y puso el cuarto tanto, que permitiría, al menos, sacar un punto del Centro Deportivo Amate. No obstante, el Mallorca Palma Futsal no se conformaba con el empate. Los visitantes, en una demostración de orgullo, querían culminar la remontada y dar continuación a su racha de victorias. Fue el propio Tayebi quien puso el quinto y después Rómulo, desde el doble penalti, sentenció el partido con el sexto gol.

FICHA TÉCNICA

– Real Betis Futsal: Raúl Sánchez, Piqueras, Lin, Raúl Jiménez y Pedro Toro - cinco inicial - También jugaron Lemine, Cristian Povea, Pablo Muñoz, Roger, Ivi, Pablo Otero y Raúl López.

– Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Marcelo, Rivillos, Cleber y Tayebi. También jugaron Bruno Gomes, Chaguinha, Fabinho, Rómulo, Salar y Moslem.

– Goles: 0-1 Cleber (minuto 4’); 1-1 Piqueras (minuto 7’); 2-1 Lin (minuto 7’); 3-1 Roger (minuto 14’); 4-1 Pedro Toro (minuto 24’); 4-2 Gordillo (minuto 31’); 4-3 Bruno Gomes (minuto 31’); 4-4 Tayebi (minuto 36’); 4-5 Tayebi (minuto 36’); 4-6 Rómulo (minuto 37’)

– Árbitros: Jorge González Moreta y Luis Sánchez Chamorro.

– Pabellón: Centro Deportivo Amate. Partido correspondiente a la tercera jornada.