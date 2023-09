Xavi Cañellas (Puigpunyent, 1997) competirá la próxima temporada con el Euskaltel Euskadi, uno de los equipos históricos del pelotón ciclista. La escuadra vasca incorpora el mallorquín, reconocido pistard a nivel nacional con una treintena de Campeonatos de España a sus espaldas e internacional en varias ocasiones con las diferentes selección españolas, por ser «un corredor clasicómano y rápido y que puede aportar su experiencia al bloque naranja», según señala en la nota en la que ha comunicado su fichaje.

Cañellas se ha «formado como amateur en el calendario vasco» de ruta, recuerda el Euskaltel Euskadi. «Vencedor de una etapa en la Vuelta al Bidasoa, ya sabe lo que es ganar en profesionales y el año pasado certificó su calidad, segundo en la Paris-Troyes y tercero en la clásica de Ordizia», añade en su nota, y agrega: «Este 2023, acumula tres segundos puestos en Portugal y conoce lo que es competir en el calendario español, francés y portugués». «Procedente de la pista, acumula decenas de Campeonatos de España», incide el Euskaltel, que confirma que Xavi Cañellas «firma por una temporada, 2024».

«Es una gran oportunidad»

«Estoy muy contento de fichar por el Euskaltel-Euskadi ya que significa dar un paso más en mi carrera deportiva y es una gran oportunidad», indica el mallorquín tras su fichaje.

«Será un orgullo vestir el color naranja por las carreteras vascas.», añade el de Puigpunyent, que agrega: «Para mí, el Euskaltel-Euskadi ha sido siempre un gran equipo y desde que recibí la oportunidad no me lo pensé dos veces ya que tiene todo lo que necesito. Además, coincidiré con mucha gente conocida de Euskadi».

Cañellas se define a sí mismo como «un corredor rápido en grupos reducidos, soy hábil y me defiendo bien en la montaña, lo que me ayuda a conseguir puntos UCI que tan importantes son en el ciclismo actual». «Ese será uno de mis objetivos principales de la próxima temporada, para que el equipo pueda volver a correr la Vuelta a España y aportar mi granito de arena al Euskaltel-Euskadi», explica.

«Además, me gustaría levantar los brazos con el equipo porque es ahí cuando toda constancia y sacrificio se ve compensando», asevera.

«Me gustaría agradecer a toda la gente que me apoya, familia, entrenador y amigos, y en especial a mi equipo actual que me ha facilitado el poder conseguir esta oportunidad. Y me gustaría devolver a toda esa gente toda la confianza entregándome y luchando por y para el equipo», concluye el mallorquín.