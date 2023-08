El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha resaltado en la rueda de prensa previa al inicio liguero del viernes en Santa Coloma, que ha sido “muy difícil” realizar una “pretemporada en condiciones” por las lesiones y asuntos burocráticos de los jugadores. “Yo no sé quién debe solucionar todos los problemas que tenemos con los visados y el resto de papeleo. Lo que sí sé, es que soy el afectado junto a la plantilla. No sé de quién es la responsabilidad o si es nuestra, pero la realidad es que estamos así. No quiero excusarme en ello”, ha respondido.

El andaluz reconoce que no están en el estado de forma que le gustaría para encarar la competición. “No hemos llegado al nivel que pretendíamos, sólo estamos al 30 por ciento de nuestras posibilidades, creo que debemos mostrar un alto nivel competitivo y sacar los tres primeros puntos contra un gran equipo, pero hay que reconocer que no estamos dónde esperábamos”, ha lamentado. Sobre el encuentro de este viernes a las 20:45 horas ante el Industrias Santa Coloma en tierras catalanas, ha subrayado que será la prueba perfecta para saber dónde estamos. “Ellos han hecho buena pretemporada, vienen de ganar el título de la Copa Catalunya ni más ni menos que ante el Barça y es una pista que no se nos suele dar muy bien. Son agresivos, rápidos y juegan muy alegre”, ha destacado. "Ha habido entrenamientos que hemos sido seis jugadores y un portero, parecíamos la banda del tío Tom. Al final todo lo planteamos en el mes de junio." Vadillo Respecto a las bajas, el técnico jerezano espera contar con Vilian, que viene de una microrotura, y con Moslem. Serán baja Luan Muller, por problemas en la documentación y Gordillo al que todavía le quedan dos o tres semanas para incorporarse a los entrenamientos. Vadillo ha explicado que al planificar la pretemporada anteriormente no se esperaba tener tantos problemas para tenerlos a todos sus pupilos disponibles. “Ha habido entrenamientos que hemos sido seis jugadores y un portero, parecíamos la banda del tío Tom. Al final todo los planteamos en el mes de junio. Nos ha venido todo mal”, ha comentado respecto a los malos resultados de los amistosos. Sobre el juego del equipo de la pretemporada, el técnico le da ha dado incluso más valor que al marcador. “A mí perder o ganar por tres a cuatro en la pretemporada, y más en la situación que estábamos, me da igual, pero es verdad que en dos partidos bajamos los brazos completamente y hemos estado lejos incluso de competir. Cuando afrontas este tipo de partidos tan exigentes además, con plantillas más hechas y con una gran base, evidentemente te sacan las carencias”, ha confesado tras las abultadas derrotas por 7-0 ante el Kairat y 5-1 contra el Benfica portugués. Por otra parte, el capitán de los mallorquines, Carlos Barrón, ha destacado que ahora ya empieza la verdad, y que van a Santa Coloma a por la victoria. “Después de una pretemporada en la que ningún jugador está contento con lo que hemos hecho, ya nos jugamos los tres primeros puntos, hay que intentar cambiar el ‘chip’ e intentar ganar, que puede ser la forma de intentar cambiar la dinámica y afrontarlo de mejor manera posible”, ha declarado el guardameta. Por su parte, el ala brasileño del Palma, Chaguinha, ha explicado que son el Palma y que el año pasado ya demostraron tener un gran plantilla. “Estamos creciendo como grupo y nos hemos conocido más durante la pretemporada. Si la temporada pasada nos sirvió para dar un paso adelante, este año la temporada es muy larga y tenemos muchas cosas bonitas para conquistar”, ha finalizado.