El Fibwi Palma 2023-24 ya está en marcha. Con las ausencias de Milan Suskavcevic y Dusan Juzbasic, que están resolviendo una serie de trámites burocráticos para poder incorporarse cuanto antes al equipo, la de Rashun Williams, que llegará mañana martes a Mallorca y con la de Naoll Balfourier, que llegaba a última hora de esta tarde a Palma, los jugadores del equipo entrenado por Pau Tomàs llegaban a primera hora de la mañana al Hospital Quirón Palmaplanas para someterse a las pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos del equipo. Análisis de sangre, orina, electrocardiograma y prueba de esfuerzo eran las cuatro fases de unas pruebas que marcaban el inicio del trabajo para la plantilla del equipo mallorquín, entre los que sí estaba el último refuerzo, el escolta Quarry Greenaway.

Ya por la tarde, los jugadores del Fibwi Palma saltaban por primera vez a la pista del Palau d’Esports de Son Moix para comenzar una suave primera sesión de trabajo que se iniciaba con el encuentro con los medios de comunicación y continuaba con una sesión de trabajo en la que los jugadores tomaban contacto con el balón y realizaban una serie de ejercicios físicos a las órdenes de Luis Gutiérrez, nuevo preparador físico del equipo.

Pau Tomàs: «Estamos muy ilusionados con la plantilla»

Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma se ha mostrado «muy ilusionado» ante esta nueva temporada. «Estamos muy ilusionados con la plantilla que se ha hecho. La verdad es que el verano se nos ha hecho largo porque había muchas ganas de arrancar. Con la llegada de Quarry creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y que puede pelear por cualquier objetivo», ha explicado el técnico mallorquín, que sobre el juego del equipo ha explicado: «El tipo de baloncesto que queremos jugar es un tipo de baloncesto que sea alegre y que ilusione y enganche a la gente. Queremos un baloncesto que tenga mucha intensidad defensiva. El perfil de jugadores que tenemos nos permite pensar en que podemos jugar ese baloncesto con mucha intensidad defensiva y ofensiva pero el primer objetivo que tenemos es que la gente se pueda ir ilusionando y vaya sumándose al proyecto.

Ha querido tener Pau Tomàs palabras para la afición en este primer día de entrenamientos. «Al final, somos nosotros los que debemos de enganchar a la gente. No podemos pedirles nada si no les damos nada y por eso desde hoy mismo vamos a trabajar para que los que vayan viniendo, esperemos que sean muchos y sean de cada vez más, se ilusionen y cuando vengan aquí vengan a pasar un buen rato y se vayan del partido habiendo visto un buen baloncesto», ha comentado el entrenador del equipo palmesano.

Por lo que respecta a esta nueva temporada, Tomàs ha apuntado que «el nivel de la Liga ha aumentado, nos vamos a encontrar una liga con un nivel muy alto porque el nivel de las ligas FEB está subiendo y, de cada vez, nos vamos encontrando a equipos que están invirtiendo más dinero. La LEB Plata de esta temporada diría que tiene un nivel superior al de la temporada pasada con varios equipos que quieren pelear por subir. Va a ser una LEB Plata muy bonita y competitiva».

David Font: «Se ha hecho un equipo que tiene aspiraciones a todo»

«Teníamos muchas ganas de empezar. Ayer llegamos de madrugada por culpa del temporal y aunque hemos dormido algunas horitas ya estamos a tope», ha asegurado David Font, que este año será el segundo capitán del equipo. El catalán, que compartirá capitanía con Milan Suskavcevic, primer capitán del equipo, ha hablado sobre sus sensaciones de cara a esta temporada: «Creo que se ha hecho un equipo que tiene aspiraciones a todo y ese debe ser el objetivo».

«Nos toca conocernos y comenzar a crear esa identidad que vamos a tener. Se intentó que hubiese un bloque con los del año pasado, pero no ha podido ser. Milan y yo trataremos de aportar la experiencia que tenemos ya de estar en el club y aportar también esa identidad y esos objetivos que los entrenadores y el staff quieren que se vea», ha señalado.

El jugador catalán ha sido claro al ser preguntado por los objetivos marcados para esta temporada. «El objetivo es subir. No es una cosa que vaya a ser sencilla. Es algo complicado que además no depende de los jugadores que hayas fichado porque puedes encontrar en el play off con un equipo que te gane, pero creo que el equipo que tenemos es uno de los aspirantes para subir». «Aportaré lo que sé que puedo aportar en pista y fuera de ella para poder lograr el objetivo que tiene el club», ha concluido.