La mallorquina Daniela García se ha quedado fuera esta mañana de las semifinales de los 800 metros del Mundial de atletismo que se disputa en Budapest. La calvianera, en su debut mundialista absoluto al aire libre, ha corrido en 2:00.92, su tercera mejor marca de siempre, pero ha sido séptima y no le ha valido para pasar de la primera ronda. La atleta, entrenada por Antonio Serrano, ha competido en una serie muy rápida, en la que solo pasaban las tres primeras, y eso le ha perjudicado a la hora de buscar el billete para la siguiente carrera. Ha competido bien, pero le ha faltado un poco más de empuje en la recta. La ganadora ha sido la keniata Mary Moraa, una de las favoritas, con 1:59.89, un registro todavía incalcanzable para Daniela, que ha finalizado en el puesto 31 en el global de las series.

La campeona de Europa sub-23 de los 800 metros no se ha mostrado descontenta con su actuación. "Todos los objetivos de la temporada estaban cumplidos y me quedaba bajar de los dos minutos, que es una barrera emocionante. Es una sensación de tristeza porque sé este Mundial era una oportunidad perfecta para bajar, pero a la vez de esperanza porque así me dejo algo para cumplir el año que viene", ha comentado con una sonrisa a @soycorredor_es.

"He disfrutado y ha sido una experiencia irrepetible, porque nunca más voy a vivir mi primer Mundial. Lo que más feliz me hace es haberme sentido parte de la carrera. En la contrarrecta he querido avanzar, pero no ha podido ser. Es muy complicado recuperar posiciones con estas rivales y al final me he visto fuerte y he empujado, pero ellas han empujado más que yo", comentó con una abrumadora naturalidad.

La balear tiene claro por dónde pasa su futuro. "Este año he dado un paso más para ser una atleta profesional y los Juegos Olímpicos de París son un sueño máximo", ha subrayado ilusionada. Con las cerezas de Pachá en uno de sus pendientes y con un trébol de cuatro hojas en el otro, la benjamina del trío da por acabada la temporada, "porque ya me toca descansar en mi último año de sub'23. Mi objetivo próximo es bajar de dos minutos, pero no ha podido ser. ¡Me voy a la isla! Me quiero ir de vacaciones a algún sitio, pero soy muy familiar y lo que me apetece es irme a casa", ha reiterado.

🎙️ @daniela0103gar muy correcta con su 2:00.92. Tercera mejor marca de una carrera deportiva a la que le queda MUCHO por delante.

A seguir creciendo, a seguir soñando.



Sus compañeras tampoco han tenido suerte. La canaria Lorea Ibarzabal, vigente campeona de España, fue la primera en saltar a la pista del Centro Nacional de Atletismo de Budapest. Avalada por su cuarto puesto en el Europeo de pista cubierta de Estambul del pasado mes de marzo, la pupila de Uriel Reguero comenzó bien su carrera, estuvo durante gran parte metida en el grupo de cabeza, pero en la penúltima recta se fue quedando atrás y llegó muy rezagada a la meta (2:06.33) respecto a la ganadora, la británica Keely Hodgkinson (1:59.53).

La tercera en correr, después de Daniela García, fue la salmantina Lorena Martín, que fue octava en el Mundial de pista cubierta de Belgrado en 2022. En Budapest, la atleta dirigida por Uriel Reguero fue quinta con 2:01.25, un puesto mejor que la cubana Rose Mary Almanza, que registró 2:01.33. La más rápida de las 56 participantes en la primera ronda fue la estadounidense Nia Akins con 1:59.19.