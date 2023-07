Mario Mola regresaba a la competición. El mallorquín ha terminado en la 49 posición en las Series Mundiales de Triatlón disputado en Sunderland. El tricampeón del mundo de triatlón, con sendas medallas en el Europeo y el Mundial de duatlón a principios de este año, es uno de los ocho deportistas que la Federación Española envió a Gran Bretaña para tomar parte en la última prueba de la ahora denominada World Triathlon Championships Series (WTCS).Tras la competición de este fin de semana en Sunderland se disputará la Gran Final en Pontevedra.

Es una experiencia dura. No he tenido mi mejor carrera. Sin duda no está siendo una mitad de temporada fácil.resaba a la competición Mario Mola

«Ha sido una carrera muy exigente. El circuito de bicicleta ha tenido una subida que ha sido muy determinante para la carrera, una agua muy fresca de la hemos intentado llevar de la mejor manera», expresó el triatleta.

Además, Mario asumió que no está siendo su mejor campaña. «Es una experiencia dura. No he tenido mi mejor carrera. Sin duda no está siendo una mitad de temporada fácil. No estoy rindiendo como me gustaría, soy consciente de que estoy en una etapa diferente y que tengo que asumir distintos cambios. Pero, vamos a intentar buscar donde podemos mejorar, por estar con los mejores y a eso vamos», argumentó.

El ganador ha sido el francés Pierre Le Corre que se llevó la victoria tras imponerse en un apretado sprint a su compatriota Leo Bergere, vigente campeón del mundo. Por otra parte, los mejores españoles fueron Antonio Serrat que llegó noveno a la meta y Sergio Batxer que finalizó en la decimotercera posición.