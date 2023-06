La cuarta jornada de la tercera edición del Mallorca Championships, torneo ATP 250 que se disputa hasta el próximo sábado en las pistas del Santa Ponça Country Club, ha tenido esta tarde un invitado de excepción con la presencia de Rafa Nadal. El campeón de 22 grandes, que ha llegado a las instalaciones acompañado de su mujer, Xisca Perelló, y de su entrenador y amigo Carlos Moyá, junto a sus hijos Carla, Daniel y Carlos, ha presenciado desde la grada de la pista central el partido de su amigo Feliciano López, que en este torneo se despide del tenis en territorio español, contra el australiano Max Purcell, que ha finalizado con victoria del toledano por 6/3 y 7/5.

Ha sido la primera vez que Nadal se ha dejado ver en público -a excepción de la graduación de los alumnos de la Rafa Nadal Academy- desde que el pasado 18 de mayo anunciara en su academia de Manacor que se retira temporalmente "para preparar el que creo que será el último año de mi carrera". "No merezco terminar así, me esforzaré para que mi final sea de otra manera, dijo en una multitudinaria rueda de prensa en presencia de sus familiares y todo su equipo técnico. "La decisión de no seguir jugando no la he tomado yo, la ha tomado mi cuerpo, que ha dicho hasta aquí". "Intentaré que mi último año no sea de comparsa, pero, aunque soy una persona positiva, tampoco soy iluso", dijo el mallorquín, que con su larga ausencia ha salido del top 100 por primera vez en su carrera deportiva. Desde aquel día la inactividad del tenista es total, "sin entrenamientos", dijo pocos días antes del inicio de Roland Garros, donde aspiraba a su decimoquinto título en París en el caso de haber participado.

La presencia de Nadal en el Santa Ponça Country Club levantó una gran expectación entre los aficionados presentes en las instalaciones

Tampoco se ha dejado ver mucho Xisca Perelló desde el nacimiento de su hijo Rafel. Se la vio en compañía de su cuñada y hermana del tenista, Maribel, en la rueda de prensa de la despedida temporal del jugador, pero poco más.

Nadal fue sometido el pasado 2 de junio en la clínica Teknon de Barcelona a una pequeña intervención en el psoas ilíaco de su pierna izquierda por los doctores Marc Philippon, canadiense, referente mundial en lesiones de cadera que ha operado a Kuerten, Hewitt y Raonic; Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro. Tras la operación se dio a conocer que estará cinco meses de baja. La intervención consistió en una artroscopia para limpiar las zonas fibróticas y degeneradas del tendón a nivel proximal y distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo adecuadamente. Se aprovechó para regularizar una lesión antigua del labrum de su cadera izquierda (de la cavidad del hueso coxal de la articulación, que actúa como un sello o junta de goma que ayuda a sujetar bien la cabeza del fémur) que, según los médicos, "con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón". La intervención duró dos horas y media. Tras diez días de reposo, empezó a hacer bicicleta y natación, sin forzar cargas.