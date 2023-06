El ciclista mallorquín Lluís Mas (Movistar) ha dado la sorpresa en el Campeonato de España de contrarreloj al subirse al tercer escalón del podio, tras completar un recorrido de 32 kilómetros y 280 metros de desnivel. El corredor de Ses Salines, de 33 años, se quedó a solo tres segundos del segundo clasificado, su compañero de equipo, Oier Lazkano, y a seis de Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), quien se proclamó este viernes campeón por sexta vez. De esta manera Mas cierra una jornada de crono muy productiva para los representantes baleares, ya que en féminas, Mavi García se ha colgado la medalla de plata.

"La verdad es que estoy muy contento. Sabía tque en la última parte lo había hecho más o menos bien, y sobre todo, había dado todo, no me había dejado nada dentro.", reconía un exhausto Mas al término de la carrera. "Sobre todo quiero dar las gracias a Chente García (director deportivo del equipo Movistar) y a Iván Velasco porque me animaron hace mes y medio para que preparara la crono y me dijo que podían hacerlo bien. Otros años que la había preparado había estado cerca, había hecho cuarto (en 2019), y un poco gracias a ellos me decidí a prepararla. El recorrido me gustaba y creo que me iba bien y han salido los resultados al final. El habernos quedado tan cerca de Castroviejo nos demuestra que estamos muy bien", señalaba el mallorquín, quien tildaba el resultado conseguido en Madrid como uno de los "más importantes" de su carrera: "Después de la victoria en Turquía creo que es mi segundo mejor resultado y estoy muy contento. Todo esto te demuestra que trabajando bien puedes estar en la pelea. Las cronos siempre se me han dado bien, pero uno sabe cuál es su sitio y en los últimos años he estado más al servicio del equipo. Este recorrido me iba bien, hemos apostado por ella... y aquí está el resultado".

Lluís Mas también participará en la carrera de ruta que se disputa este domingo: "El domingo otra vez a mi sitio y yo creo que el equipo cuenta con bastantes opciones. Álex Alamburu llega en un muy buen estado de forma y Serrano es de aquí y conoce muy bien las carreteras. Todos vamos en una misma dirección y aunque sabemos que hay muchos contrarios y todos muy buenos, vamos a intentar luchar por la victoria". El menorquín Albert Torres, también del equipo Movistar, fue undécimo.

Por su parte, Castroviejo volvió a celebrar un triunfo en una contrarreloj individual cuatro años después de hacerlo por última vez en 2019. De esta forma, el ciclista vasco, de 36 años, amplió un palmarés, que ya incluía cinco títulos nacionales de contrarreloj (2013, 2015, 2017, 2018 y 2019).

Juan Ayuso, el máximo favorito, tuvo un problema con su bicicleta al coger un bache, se le salió la cadena y perdió el tiempo justo para quedarse fuera del podio como cuarto clasificado. Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), que defendía el título del pasado año, sufrió una avería en su bici. La tuvo que cambiar y perdió un tiempo que le impidió luchar por la victoria.