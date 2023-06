El Comité Balear de Árbitros de Fútbol está de enhorabuena ya que dos colegiados adscritos a este estamento de la Federación han logrado el ascenso de Tercera División a la Segunda RFEF. Se trata de los jóvenes Lluís Balle y Miguel Pujol, dos talentos que a lo largo de toda la temporada ya han destacado con sus actuaciones y que en las pruebas para subir de categoría han obtenido una buena nota. El primero ha conseguido ser el número dos de 55 candidatos y el segundo el diecisiete en una exigente convocatoria.

Fútbol playa: Árbitros de Balears en el Nacional

Los colegiados de Balears de fútbol también son protagonistas en el Campeonato de España de Segunda División de conjunto de fútbol femenino, que se disputa en Málaga todo este fin de semana y donde toma parte el Collerense. Los trencillas elegidos son el mencionado Lluís Balle Reus, Juanan Coll Pérez, Jordi Verdera Escandell y Luis Díaz Soto.

Preferente: El Felanitx hace un llamamiento a la afición

El Felanitx está a sólo un encuentro del ansiado ascenso a Tercera División. El cuadro blanco, que ya fue campeón de su grupo en Preferente, pero que no obtuvo el ascenso por la vía rápida al perder ante el 0-2 con el Alaior, tiene ante sí una nueva final ya que si gana hoy, a las 12:00 horas y en Es Torrentó, al Arenal, que no se juega nada, volverá a la categoría nacional. El club felanitxer ha hecho por las redes sociales un llamamiento a la afición para que acuda en masa a dar apoyo al equipo con frases de sus capitanes: «Os esperamos a todos, no podéis fallar a este partido», «el domingo -hoy- será un gran día, haremos historias» y «Estamos a solo un paso y os necesitamos a todos, amunt Felanitx».

Preferente: El Artà se despide ganando

El Artà se despidió el pasado viernes de la Regional Preferente al derrotar por 3-1 al Alquería, que también baja a Primera Regional, en el duelo adelantado a la última jornada de la liguilla de descenso. Por el cuadro local marcaron Joan Amorós (2) y Francisco Sansó y el tanto visitante Julià Burguera.

Juvenil: Ez Zary, primer fichaje del Platges Calvià

El Platges de Calvià juvenil, que en la próxima edición lo dirigirá Miky Mayans, ha anunciado su primer fichaje. Se trata del centrocampista procedente del Mallorca, Ismael Ez Zary, un polivalente y rápido jugador en la medular. En la próxima semana se anunciarán más incorporaciones.

Base: El Campos Atlètic, campeón de Mallorca

El conjunto del Campos Atlètic prebenjamín se proclamó ayer de manera brillante campeón de Mallorca sub-7 al derrotar en la final al Sporting Ciutat de Palma por 1-3, en un duelo disputado en el campo Miquel Nadal de Palma. El Campos acudía a la final tras derrotar en las semifinales al Pla de Sant Jordi por 5-2 y el Ciutat de Palma al Recreativo La Victoria por 2-1. Al acabar la final se procedió a la entrega de trofeos y distinciones ante la alegría bermellona.

Constància: El club de Inca cierra la temporada

El Constància cerró este pasado viernes la temporada 2022-2023 con una multitudinaria cena en el campo del Joventut Sallista de Inca. En este acto se hizo entrega de obsequios y distinciones a los diferentes conjunto y jugadores que componen la familia blanquinegra y se hizo mención especial a los conjuntos que han destacado a lo largo de la campaña. Uno de ellos es el juvenil A, que dirige Sergio Sanz, que logró de manera brillante la permanencia en la complicada y exigente División de Honor. Acudieron a la cena, entre otras autoridades, Pere Rotger, presidente de la Comissió de Propietaris del Nou Camp; Andreu Quetglas, Miquel Solé y Ramón Lorente, Comissió Centenari; Rafel Palou, presidente del Constància; Virgilio Moreno, alcalde de Inca; y Valeria Bouzada y Mari Carmen Oses, directivas.