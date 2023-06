El juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mediante resolución, determinará los equipos que ocuparán las plazas vacantes, según posiciones clasificatorias y en virtud del reglamento de esta federación, en cuanto a la ampliación de la Tercera División balear de 16 a 18 conjuntos de cara a la próxima temporada, según informó ayer la Balear. La Española confirmó en la circular 136 dicha ampliación en todos sus grupos y fue aprobada por la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF en su sesión del pasado lunes.

Cardassar. «No es lógico ni normal lo que han hecho»

El Cardassar es otro de los clubes que no está de acuerdo con el criterio para ampliar la Tercera balear tras la decisión de mantener en la categoría al Sóller después de finalizar penúltimo con 19 puntos. El presidente, Jaume Soler, se quejó en declaraciones a Onda Cero: «Cada año nos encontramos con situaciones que parecen muy irreales. Equipos con 19 puntos se salvan y otros con 70 en Preferente no. No entendemos la política, pensaba que con la nueva federación las cosas cambiarían pero todo sigue igual. No es lógico ni normal».

Cardassar. Presentará una reclamación a la Balear

Soler tiene previsto presentar una reclamación, junto a otros clubes, a la Balear. «Vamos a reclamar porque no es normal que nos digan una cosa a principio de temporada y ahora cambien. No estamos de acuerdo que en virtud del beneficio de otros equipos y de las amistades que puedan existir por detrás se cambien», manifestó Soler.

Preferente. El Felanitx será de Tercera si gana al Arenal

El Felanitx está a sólo 90 minutos del ansiado ascenso a Tercera División. El cuadro blanco tiene ante sí una nueva final ya que si gana mañana en Es Torrentó al Arenal, que no se juega nada, volverá a la categoría nacional. Un posible tropiezo del conjunto felanitxer será aprovechado por el Rotlet Molinar o Cardassar, que se miden entre sí en Palma. El resto de la jornada dominical, que empieza toda a las 12:00 horas, es Inter Ibiza-Sant Josep y Algaida-Ferriolense. Hoy sábado, a las 17:00, se dirime el Son Cladera-Ferreries.

Preferente. Última jornada para evitar el descenso

Última jornada también en la liguilla de descenso de Preferente a Primera Regional: mañana domingo, todos los partidos a las 18:30: Génova-Calvià, Esporles-Independiente, Murense-Son Sardina y Petra-s’Horta. Anoche se disputó el Artà-Alqueria.

Regional. Acaba la liguilla de ascenso a Preferente

La liguilla de ascenso a Preferente también baja el telón este fin de semana. Hoy sábado: Santa Ponsa Talarrubias-Consell (19:15 y Platges de Calvià-Athlètic Montuïri (17:30). Y mañana domingo: Alcúdia-Santa Mónica (18:30) y Santa Ponsa-Andratx (18:30). El miércoles se jugó el Constància-Escolar, con triunfo visitante por 3-4.

Féminas. Sant Ferran acoge hoy las finales de la Lliga5

El polideportivo Sant Ferran de Palma acoge hoy las finales de la LligA5 de fútbol femenino de categoría alevín/infantil.

Empresas. El Murenc de fútbol-7 cierra la temporada

El Murenc Atlètic de fútbol-7 empresas cerró la temporada en Es Cruce de Vilafranca con la presencia de Margalida Forteza, regidora d’Esports de Muro; Antònia Maria Llompart, gerente del polideportivo; y del presidente y vicepresidente del club, Josep Miquel Aguiló e Ignasi Vila, informa J. Carles Gibert.

Fútbol playa. Segundo triunfo del Collerense

El Collerense sumó ayer su segundo triunfo en el Nacional de Segunda División de fútbol playa al derrotar por 0-8 al Torreblanca Melilla. En su debut vencieron por 15-0 al Peña Madridista de Melilla.