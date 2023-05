Se cumplirán cinco años desde su aterrizaje en la isla y, en los últimos tres, ha alternado las tareas de jugador y entrenador del Voley Palma. Aunque era un secreto a voces, así lo hizo saber el presidente Carlos García en marzo, este miércoles se ha hecho oficial la renovación de Abel Bernal para la campaña 2023-24. La primera opción para la entidad de Ciutat ha sido siempre la de contar con el madrileño tras una temporada de supervivencia en la Superliga. Dando continuidad a la piedra angular del proyecto, el Voley Palma comienza a reconstruirse para afrontar un nuevo reto en una máxima categoría del voleibol nacional que ha subido el listón de exigencia.

“El club ahora mismo, por las dificultades que estamos pasando, no aspira a lo máximo pero la idea es volver a encaminarlo y esa ambición es lo que me hace querer estar aquí”, ha declarado Bernal tras aceptar seguir al frente del equipo. A sus 42 años, el técnico ha destacado que el Voley Palma es “el club en el que más tiempo he estado de toda mi carrera”.

En busca de la estabilidad deportiva, Bernal recuerda que “no puede haber nada peor de lo que nos sucedió el año pasado y ahora tenemos la tranquilidad de saber que por delante hay muchísimo más tiempo para hacer un equipo acorde a nuestros objetivos y con un presupuesto, como mínimo como el del año pasado, aunque siempre con alguna apuesta económica personal en espera de que aparezca algún patrocinador”.

"Siendo realistas nuestro siguiente paso sería volver a estar luchando por entrar en la Copa del Rey, en el play-off por el título y pelear con los equipos de arriba. Queremos volver a estar en un tercero, cuarto o quinto puesto”, se ha fijado como objetivo el entrenador.

Fresquet ficha por Teruel

Aunque el Voley Palma tiene ya apalabrada la continuidad de dos jugadores del siete inicial del anterior curso, a la espera de cerrar y poder anunciar próximamente, el Pamesa Teruel ya ha oficializado el fichaje de Xavi Fresquet. La del joven central catalán, que alternó su posición precisamente con Bernal, es una baja importante que abre la puerta a tener que acudir al mercado de jugadores nacionales para no saturar las plazas de extranjeros permitidas. La capacidad económica del nuevo proyecto será determinante de cara a los refuerzos del proyecto 2023-24.