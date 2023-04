Pau Tomàs, entrenador del Fibwi Palma, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Clavijo (67-65) que no se va satisfecho del encuentro: “Pensaba que podíamos viajar a Logroño con seis o siete puntos más de ventaja . Habría que haber aprovechado la falta antideportiva, el último campo atrás, pequeños detalles que quizás nos hubiera permitido que la ventaja fuese mayor. Con este tipo de eliminatorias de tan sólo ida y vuelta cualquier ventaja es oro”, ha mencionado. El mallorquín quería que su equipo aumentara la distancia para el partido de vuelta de la fase de ascenso a la LEB Oro. Además, ha destacado: “El ambiente que nos vamos a encontrar va a ser un infierno pero, intentaremos dar la sorpresa”..

“Estoy contento con la victoria del equipo”, ha expresado. “Ellos han demostrado porqué quedaron segundos del otro grupo. Hemos sabido reaccionar al partido de hoy y viajaremos a Logroño a dar la sorpresa”, ha subrayado Tomàs.

Además, el técnico balear ha dado las gracias a la afición que se ha desplazado hacia Son Moix y ha acentuado que van al partido de vuelta con la moral bien alta. “Es una pasada jugar cada semana con este público. El Clavijo tiene una plantilla para subir a LEB Oro y aunque perdamos, vamos a intentar al menos dejarlo todo en la pista”, ha explicado.

“Ya los hemos ganado, podemos volver a hacerlo, no hay que hacerse pequeño ni infravalorarse, pero hay que ir con los pies en el suelo”, ha añadido. “Si llegamos vivos a los últimos cinco minutos espero que el factor cancha se les vuelva en contra”, ha finalizado.

Por su parte, uno de los jugadores más destacados por parte del Fibwi Palma, el pívot Milan Suskavcevic, ha destacado que estaba cansado en el último cuarto. “He jugado todo el tercer cuarto y le he dicho a Pau que me sentara un minuto porque quería descansar para el final del partido. El Clavijo ha sido un rival muy físico y nos ha costado mucho entrar al inicio del primer cuarto. Entre todos hemos dicho al descanso que si no poníamos más patas, no podíamos ganar y al final lo hemos conseguido”, ha detallado el jugador local.

Además Suskavcevic ha destacado que su entrenador en ningún momento les ha culpado por el mal juego en el descanso. “Pau no nos ha echado la bronca en ningún momento. Lo esperaba más enfadado. Si jugamos como los dos últimos cuartos, claro que podemos ganar”, ha concluido.