Pau Tomàs se niega a especular. El técnico del Fibwi Palma ha dejado claro que su equipo no jugará este domingo (Palau d'Esports de Son Moix/12 horas) pensando en los nueve puntos de ventaja que obtuvo ante el Algeciras en la ida de los cuartos de final de la fase de ascenso a la LEB Oro (62-71). "La ventaja que tenemos se gestiona yendo a ganar el partido. No vamos con la mentalidad de conservar esos nueve puntos de ventaja porque, si salimos con esa idea, corremos riesgo de no pasar la eliminatoria. Algeciras ya demostró que es un equipo peligroso. Aquí, en casa, tenemos que ir a ganar el partido. Si ganamos, pasamos a la siguiente eliminatoria”, ha sentenciado sin titubear.

