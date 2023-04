Las dudas que todavía mantiene Rafa Nadal en torno a su reaparición a las pistas crea entre incertidumbre y preocupación en el Masters 1.000 de Madrid, que da comienzo el próximo miércoles 26 de abril en las instalaciones de la Caja Mágica. El tenista mallorquín, que no juega desde que se lesionó el psoas iliaco de su pierna izquierda el pasado 18 de enero, en la segunda ronda del Abierto de Australia, no ha confirmado todavía su participación a la organización del evento, que dirige Feliciano López. En el caso de hacerlo, Nadal no debutaría hasta el viernes 28 o sábado 29 de abril, por lo que aún dispone de diez días para continuar con su preparación.

El sorteo del cuadro es el próximo domingo y, salvo que renuncie antes, Nadal entrará en el mismo. Siempre estará a tiempo de retirarse antes de su debut. El lunes 24 y martes 25 es el Media Day y presumiblemente será uno de estos dos días cuando el mallorquín se pronuncie de una manera definitiva sobre si reaparece tras más de tres meses de ausencia o continúa con su puesta a punto para intentar jugar en el Masters 1.000 de Roma, la última cita sobre tierra antes de Roland Garros, como cada año el gran objetivo del campeón de 22 grandes y que aspira a ganarlo por decimoquinta vez en su carrera. Participe o no en el torneo madrileño, la próxima semana se desplazará a Madrid para cumplir con sus compromisos con sus principales patrocinadores En cualquier caso, Nadal se desplazará a Madrid porque tiene que cumplir con los pertinentes compromisos publicitarios con sus principales patrocinadores, Telefónica, que celebrará una gran fiesta por su 99 cumpleaños, Kia y Babolat, entre otros anunciantes del tenista. Nadal acudió el pasado lunes a Barcelona a la visita del doctor Ángel Ruiz Cotorro, en la clínica Teknon, en compañía de su entrenador Carlos Moyá; de su fisio, Rafel Maymó, y de su agente, Carlos Costa. No ha trascendido el estado del jugador, aunque por los vídeos que se pueden ver en las redes sociales de sus entrenamientos en las pistas de tierra de su academia en Manacor da la impresión de que se encuentra bien y, aparentemente, entrena sin ningún contratiempo físico. En cualquier caso, solo el jugador sabe cómo se encuentra. Será solo cuando se vea preparado el momento de su reaparición.