Ha llegado la hora de la verdad. El Fibwi Palma viajó ayer rumbo a Algeciras para disputar hoy (19:00 horas) el partido de ida de los octavos de final de las eliminatoria de ascenso a la LEB Oro, ante el DAMEX Udea Algeciras.

El equipo de Pau Tomàs celebró ayer viernes su última sesión de entrenamiento en el Palau d’Esports de Son Moix y hoy realizará la habitual sesión de tiro previa al partido ante un rival que, como el Fibwi Palma, cerró en quinta posición la fase regular en su grupo.

De cara a este partido, los mallorquines van a poder contar con todos sus efectivos salvo Rafa García -lesionado de larga duración-, aunque según señaló el técnico Pau Tomàs todo hace indicar que el alero Manel Signes, que ha viajado con el equipo, no podrá jugar: «No creo que nos pueda ayudar, viajará y se vestirá. Esperemos que Manel, para el partido de vuelta, sí nos pueda ayudar».

Enfrente, el conjunto mallorquín tendrá a un Algeciras que cuenta con jugadores destacados como Miki Ortega, Javier Marín, Issa Thiam, Jon Aranburu o Tomás Chapero, que dan forma a una plantilla de jugadores con experiencia.

Un rival sumamente exigente para un Fibwi Palma que pone el contador a cero tras la fase regular y busca sumar esta noche una victoria que le permita afrontar el partido de vuelta en Son Moix con mayor tranquilidad.

Pau Tomàs: «Es un equipo que está muy equilibrado»

«Quizá, porque viene lo que viene ahora, ha sido una de las mejores semanas de trabajo del equipo», apuntó ayer Pau Tomàs que sobre el encuentro apuntó que el Algeciras «es un equipo que está muy equilibrado en el juego exterior e interior». «Y cuentan con un jugador como Miki Ortega que es importante tanto en anotación como en su aportación de cara a los interiores, y con un jugador como Javi Marín que es un muy buen base», añadió el técnico mallorquín, que agregó «Es un equipo que corre, pero que le gusta jugar más en el cinco contra cinco estático. Intuimos que buscarán llevar el partido a su juego y debemos ser capaces de mantener nuestra identidad y llevar el partido al ritmo que nos interesa».

Sobre las eliminatorias, Pau Tomàs indicó que «diría que este sistema no es justo para alguien que ha hecho una fase regular buena porque al final el factor cancha no lo es tanto porque es una eliminatoria de ida y vuelta y el que hace una buena fase regular no se ve recompensado al ser este tipo de eliminatoria, pero yo no me como la cabeza con estas cosas, es lo que nos ha tocado y tenemos la suerte de poder jugar el partido de vuelta en casa». El entrenador mallorquín dejó claro que «el objetivo es pasar este primer corte y luego ya veremos quién nos toca».

«Si logramos mantener nuestra identidad tenemos muchas opciones de pasar. Viendo a los jugadores y lo mentalizados que están tenemos esa confianza, esa sensación de esperanza de poder pasar este primer corte sin desmerecer, claro está, al rival porque nos lo pondrá muy dificil», explicó el entrenador del Fibwi Palma, que sobre la presión de poder regresar a la LEB Oro indicó: «Esto es más un tema interno a nivel de cuerpo técnico y directivo. Nos dimos cuenta de una realidad que era que hay equipos con un presupuesto mayor que el nuestro y eso hace que veas la realidad de la LEB Oro. La presión nos la metemos nosotros a nivel interno. Queremos ganar todos los partidos y queremos ascender siendo realistas y sabiendo la realidad en la que estamos. Si consiguiésemos el ascenso tendríamos un mérito enorme y si no se puede lograr no sería ni un drama ni un fracaso porque la realidad nos ha mostrado que para ascender hay que poner mucho más».