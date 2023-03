Talentos con licencia para soñar

Dominan el panorama del tenis balear en sus respectivas categorías y sus triunfos ya les han permitido hacerse un hueco a nivel nacional. Pero el alto coste de dar el salto a competir lejos de la isla, internacionalmente, es un peaje que están dispuestos a asumir con el esfuerzo diario de sus equipos técnicos y familias, además del apoyo ahora también de GM Sports & Management.

Las hermanas Paula y Marina Gatell, Sorana Matis, Xavi Palomar e Izan Almazán fueron ayer presentados en el Palma Sport & Tennis Club como las apuestas de la agencia mallorquina para potenciar sus carreras.

Las tres tenistas forman parte del Club de Tenis Montuïri y entrenan a las órdenes de Willy Oses. Paula, de 12 años, es la benjamina, pero ya tiene las ideas muy claras. «Me gustaría llegar a ser profesional, dedicarme al tenis y sueño con ganar algún día Roland Garros», confesó la vigente campeona autonómica Sub-12. En cuanto a objetivos para 2023, la pequeña de las Gatell aspira a clasificarse «para el Masters del Rafa Nadal Tour y sumar mis primeros puntos internacionales del circuito Tennis Europe».

Su hermana mayor Marina y Matis se proclamaron el año pasado campeonas de España Sub-16 por equipos. Esta última reconoció que, a pesar de conocer sus opciones, se sorprendieron «por haber ganado el título ante rivales de mayor edad que nosotras». Gatell no ha podido empezar mejor 2023 logrando su primera victoria profesional en la fase previa del ITF W15 de Manacor. «Solo por haber entrado a la ‘qualy’ ya me puse muy contenta, era una rival con más experiencia que yo y la victoria me dio mucha seguridad. Espero que no sea la última», afirmó la tenista de 15 años.

Palomar, al igual que Gatell y Matis, estará en mayo disputando el Mutua Madrid Open Sub-16. Aunque el cuadro estará adaptado a su categoría, el hecho de compartir escaparate con las grandes figuras de la ATP y la WTA es una experiencia única. «Estar en la Caja Mágica será una oportunidad y una motivación al poder enfrentarme a jugadores de gran nivel en un escenario profesional», aseguró el jugador que trabaja en el Centre de Tecnificació (CTEIB) y que ya cuenta con su primer punto en el ránking profesional con 15 años.

Almazán es pupilo de Ángel Inocencio en Teulera Tennis Academy y cuenta con una avalada trayectoria internacional, estrenando el año pasado su palmarés ITF Juniors en Polonia, además de haber sido seleccionado en el equipo español de la Junior Davis Cup. «Cuando sales de la isla a competir te das cuenta que aquí se trabaja bien y nuestro nivel no está tan lejos del resto», indicó el tenista de 17 años que se fija «en jugadores que no se rinden como Nadal o que tienen un juego agresivo como Medvedev».

Hoja de ruta

Guillermo Matas, CEO de GM Sports & Management, destacó en la presentación ser consciente «de las dificultades logísticas y económicas que los tenistas y sus familias sufren a estas alturas de sus carreras» y citó como clave encontrar patrocinios para evitar «que pierdan la ilusión de llegar a ser profesionales». Para Oscar Sainz, director técnico de la agencia, los cinco tenistas reúnen «cualidades innegociables» como tener «alma, voluntad, espíritu de lucha y capacidad de esfuerzo».