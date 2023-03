El reloj marcaba las 12:49 cuando Luis de la Fuente compareció en el salón Luis Aragonés de la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Chaqueta azul con camisa blanca y jersey azul de cuello redondo. Tan alejado de la protocolaría corbata federativa como del polo casual de Luis Enrique, el riojano comenzó tomando la palabra antes de las preguntas de los periodistas con el trato cercano y familiar que pretende imprimar a su etapa como seleccionador de España: “Buenos días, lo primero que quiero es daros la bienvenida a la Federación, nuestra casa, en esta primera rueda de prensa. Llevo tres meses como seleccionador y quiero agradecer el grandísimo trabajo de mi cuerpo técnico que me lo ha puesto muy fácil para tomar las decisiones”.

Sergio Ramos, protagonista

Y comenzó el tiroteo. Llegó la primera pregunta, de las ocho que la harían, sobre Sergio Ramos, que obtuvo como respuesta una elegante guantada con la mano abierta: “No vamos a hablar de gente que no está, pero quiero dejar zanjado esto. Mi admiración y reconocimiento para un jugador que ha hecho historia en la selección. Dicho esto, era una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas. Lo único que tengo que decir es que hay un entrenador nuevo, con ideas nuevas y jugadores nuevos, a los que quiero transmitir seguridad y confianza”. A partir de ahí fue un asedio sobre el descarte y la conversación con el de Camas, que sorteó con una incomodidad manifiesta puntualizando que “no fue llamada, fue una videollamada”. Así que las caras sí se las vieron.

Una docena de cámaras le apuntaba y más de medio centenar de periodistas le escuchaban atentamente con un grupo de técnicos costarricenses repartidos por el salón. De la Fuente repetía convulsivamente palabras como “equipo”, “idea de juego”, “consensuar” o “naturalidad”. Pese a ser su primera comparecencia, el riojano se mostró cómodo ante la prensa y ante un grupo en el que destacaban rostros conocidos del fútbol como Pablo Amo, Ettien, Tito, Javier López Vallejo, Raúl Ruiz… El seleccionador trataba de explicar su ideario de juego y una convocatoria en la que quedaba de manifiesto que España se muda de La Masia al fútbol norteño de ida y vuelta que se juega en Lezama, Anoeta y Tajonar. Un fútbol con delanteros, hasta cuatro (Morata, Joselu, Aspas y Gerard Moreno), cifra que hacía años que no se veían en una convocatoria de selección. Del fútbol de cuchara y toque al de cuchillo y tenedor, vertical y vertiginoso.

El credo de De la Fuente

De la Fuente iba recitando su credo mientras sorteaba las preguntas de unos y otros. “Intocables no hay ni habrá”... “hay una idea de juego y puede haber varios esquemas para llevarlo a cabo”... “hay sistemas que me gustan más, pero somos fieles a una idea y por momentos jugaremos de diferentes formas ”… “quiero un capitán con capitán que sume, de ejemplo y no solo lleve el brazalete”… Pasaban los minutos y el riojano confirmaba la transición desde “la transición de Luis Enrique” al “equipo de Luis”. Una idea más coral de selección huyendo de la polarización de la afición española que se produjo alrededor de la figura de seleccionador, un Luis Enrique a quien no nombró en toda la rueda de prensa y se cuidó mucho de sortear cualquier comparación con él.

Hasta la puesta en escena de la convocatoria, con los originales vídeos creados por la Federación para anunciar la lista, era más rústica que las de Lucho. De la Fuente colgaba en el cordal de un tendero unas fotos de los jugadores elegidos, en época adolescente, cuando jugaban en las categorías inferiores. Alejado de los despliegues tecnológico-mediáticos de su predecesor. No hay noticias en Twitch a estas horas de De la Fuente ni parece que las vaya a haber.

Los ‘delafuentólogos’, que haberlos haylos, apostaban por la aparición de Yeray y Gabri Veiga en la convocatoria, algo que finalmente no se produjo. El canterano vigués será cabeza de ratón en la Sub-21 esperando para ser cola de león en una convocatoria futura en la que disponga de más oportunidades. En esta primera el de Haro tiene muchos jugadores a los que prestar atención. Once de los 26 repiten, pero quince son apuestas nuevas. Y a otros les espera. Le Normand debe resolver la tramitación de su doble nacionalidad, César Azpilicueta, por quien se interesó, debe recuperarse, como Unai Simón, con quien cuenta para la portería. Bjacetic pasará primero por la Sub-21 y a Marco Asensio le pidió “seguir luchando, demostrar más capacidad de sacrificio y sobre todo no dejar de ser ambicioso.

Haaland 'estrena' la defensa

El martes se enfrenta a su primer desafío, la Noruega de Odegaard y, sobre todo, de Haaland. Mucho más que una revalida para De la Fuente y sus centrales, especialmente con la ausencia de Sergio Ramos. Si el caníbal del City supera a los zagueros que elija el seleccionador, ya sean Laporte, Nacho, Íñigo o David García, el Faraón de Camas será aún más protagonista en la rueda de prensa posterior que en esta de su estreno. Hasta que eso ocurra el nuevo seleccionador se bajará del andamio y abrirá las puertas al público del primer entrenamiento de su nueva selección, el lunes a las 19:00 horas. El "equipo de Luis" ya es una realidad.