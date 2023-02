El piloto mallorquín y campeón del mundo de Moto3, Izan Guevara, ha realizado este jueves una visita a la fábrica El Zagal de Felanitx, de la mano del Consejo regulador IGP Sobrassada de Mallorca, para conocer en primera persona el método de elaboración, curación y el origen del producto más típico de Mallorca.

El piloto, que aprovecha sus últimos días en la isla antes de iniciar el Campeonato del Mundo en Jerez, ha estado acompañado de Andreu Palou, presidente del Consejo Regulador de la IGP Sobrasada de Mallorca; de Cristian Tejedor, propietario de El Zagal; y del maestro arrocero de la Selección Española de Cocina de Competición y ‘Gourmet de la Roja’, Kike Martí.

La visita ha comenzado en la sala de fabricación, donde se realiza el picado y amasado de la sobrasada. Allí, Andreu Palou y Cristian Tejedor han explicado al campeón del mundo de Moto3 el proceso que se lleva a cabo para dejar listo el producto para su embutición.

Ya en la sala de embutición, Izan Guevara se ha atrevido con el proceso de atado de la pieza de sobrasada y, tras esta experiencia, los asistentes se han dirigido hacia las zonas de secado, en concreto los secaderos 4 y 5 de la fábrica El Zagal, para avanzar, posteriormente, hacia la sala de embalaje, desde donde se prepara la sobrasada, de forma tradicional, para su distribución.

«Al ser mallorquín estoy muy relacionado con este producto local y siempre tenemos sobrasada en casa. La sobrasada juega un papel importante en la dieta de un deportista, ya que es un alimento que contiene un alto valor nutricional y es una muy buena fuente de energía para nosotros porque somos deportistas y quemamos mucho», ha declarado el piloto mallorquín.

Una vez ha finalizada la visita, Izan Guevara ha querido agradecer a Consejo regulador de la IGP Sobrasada de Mallorca la invitación: «Se me ofreció conocer el proceso de elaboración de la sobrasada de primera mano y no dude en decir que sí». «Estoy muy contento de que El Zagal haya contado con mi presencia porque, además, me ha ayudado a visibilizar la sobrasada en otros lugares fuera de Mallorca», ha afirmado.

«Mi objetivo principal es hacer buenas carreras, subirme al podio en alguna ocasión, intentar estar delante y estar contento al final de temporada con mis resultados de todo el año», ha señalado el campeón del mundo de Moto3 sobre su debut este año en Moto2.

Encantados con la visita

«Estamos encantados de que Izan se haya desplazado hasta aquí y que haya podido vivir esta experiencia de primera mano», ha expresado Andreu Palou, presidente del Consejo Regulador de la IGP Sobrasada de Mallorca.

«La sobrasada es el producto más emblemático de Mallorca, se trata de un producto de calidad, exquisito, y representa la tradición y la cultura mediterránea. Desde el Consejo Regulador nos preocupamos de conservar y mantener estos estándares de calidad y gracias a la IGP hemos conseguido que todas las cualidades y esencias de la sobrasada se hayan podido armonizar, haciendo de este producto un producto que no falla», ha añadido Palou.

«Es una muy buena fuente de energía para nosotros porque somos deportistas y quemamos mucho» Izan Guevara - Piloto de Moto2

Por su parte, Cristian Tejedor, propietario de El Zagal, ha querido destacar que todos los asistentes «han podido ver cómo es una fábrica de sobrasada y todos los procesos de producción, elaboración y envasado. Nuestra fábrica se fundó en 1905, llevamos 118 años de historia haciendo sobrasada de Mallorca y poder enseñar todo lo que hacemos a un campeón, que lleva nuestro producto por todo el mundo, es un orgullo para nosotros».

A la visita también han asistido Jaume Alzamora, conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca y vicepresidente de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, y Joan Font, director Insular de Promoció Econòmica i Producte Local.

Jaume Alzamora ha destacado que la sobrasada «es un producto identitario de Mallorca y forma parte de nuestra forma de ser y entender la cultura y la tradición». «Debemos tener, tanto a la agricultura como a la ganadería, como sectores estratégicos para desarrollar nuestro modelo económico», ha añadido.

Por su parte, el maestro arrocero de la Selección Española de Cocina de Competición y ‘Gourmet de la Roja’, Kike Martí, ha asegurado que «la sobrasada es un icono a nivel gastronómico dentro y fuera de nuestras fronteras que debemos seguir promocionando tal y como ha hecho hoy Izan Guevara».

Finalmente, todos los asistentes han podido disfrutar de un aperitivo elaborado con el producto más típico de Mallorca, la sobrasada.