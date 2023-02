La segunda de las dos diadas para promocionar la nueva competición llamada LligA 5 de 5 jugadoras, confeccionada por la FFIB, con la colaboración del Consell de Mallorca y que pronto dará comienzo, reunió esta mañana a cerca de un centenar de niñas en el polideportivo de Sant Ferrán.

Muchas de las pequeñas disfrutaron por primera vez con el balón en los pies y coincidieron en señalar la importancia de poder jugar a fútbol solo entre niñas. Emma Behn fue una de las pequeñas que, acompañada por su padre, disfrutó de la diada en el polideportivo palmesano: «Nunca antes había jugado a fútbol porque con los niños no me gusta y me lo he pasado muy bien».

🫶 Tenim en marxa la segona 𝐝𝐢𝐚𝐝𝐚 a Sant Ferran (Palma) per promocionar 𝐋𝐥𝐢𝐠𝐀 𝟓 amb el @Consellmallorca #4Illes1FutbolFem pic.twitter.com/UphW77kM09 — FFIB (@FFIB_oficial) 12 de febrero de 2023

Las pequeñas nacidas entre los años 2009 y 2016 realizaron diversos partidillos y ejercicios técnicos, asesoradas en todo momento por monitores de la FFIB y del Consell. La fruta y el agua también estuvieron presentes durante la diada. «Es la primera vez que juego a fútbol porque normalmente juego al baloncesto y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Hemos hecho ejercicios con conos y tirado a portería y me ha gustado mucho», reconocía por su parte la pequeña Aina Barceló.

El objetivo de estas diadas es captar y atraer a muchas niñas que siempre han pensado en jugar a fútbol. La FFIB apuesta por crear una categoría específica y atrayente para que formen parte del fútbol femenino federado todas aquella niñas que no han querido formar parte de equipos mixtos y jugar, por tanto, con niños.