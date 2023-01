La mallorquina Lucía Gómez revalidó el título sub-23 en los Campeonatos de España de ciclocross, disputados este fin de semana en Vic.

Lucía González, Sofía Rodríguez, Alba Teruel e Irene Trabazo pusieron un fuerte ritmo que descolgó al resto de ciclistas en una carrera femenina en la que compitieron juntas las elite y sub-23. Lucía Gómez se quedó sola y finalmente se hizo con la quinta plaza, revalidando el título nacional sub-23. Tras ella subieron al podio Sara Bonillo y Susana Pérez.

«Se me han escapado en la primera vuelta»

«Me gusta mucho esta disciplina, y así en invierno no estoy parada», aseguró Lucía Gómez en declaraciones a la web de la Federación Española (RFEC). «Siempre intento ir con las elite, pero se me han escapado en la primera vuelta y en este circuito tan rápido era imposible volver a enganchar. Me he quedado en tierra de nadie, así que me he centrado en hacer mi carrera y asegurar el título», sentenció.