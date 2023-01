La lluvia torrencial, el granizo y las riadas han hecho acto de aparición este martes en la tercera etapa del Rally Dakar, entre Al Ula y Ha'il, en Arabia Saudí, que tuvo que ser acortada por la organización para la mayoría de los participantes. Algunos vivieron momentos de riesgo y, in posibilidad de que los helicópteros de asistencia pudieran arropar a los pilotos, la organización decidió esta tarde suspender la etapa y priorizar la seguridad en la carrera.

«El terreno estaba impracticable, parecía que conducíamos sobre jabón todo el rato. El coche se iba para todos lados, no podíamos llevar la velocidad que queríamos… ha sido muy peligroso, la verdad», ha explicado este mismo martes por la tarde Sonia Ledesma.

«Ha sido un día atípico porque he visto algo que creía que no iba a ver nunca, llover a cántaros en el desierto», ha señalado la mallorquina, copiloto del valenciano Dani Albero, que ha añadido: «Cuando hemos salido por la mañana se ha puesto a llover un poquito, pero luego se ha puesto a llover más y muy fuerte, con tormenta y rayos».

«La carretera parecía un río, ha sido impresionante. Pero nosotros hemos ido a conservar», ha destacado la primera mallorquina en participar en el Dakar.

Etapa suspendida y campamento inundado

«Hemos llegado al kilómetro 315 y nos han dicho los comisarios que se paraba allí. Que la carrera no se podía continuar y que nos mandaban hacia el campamento», ha recordado Ledesma. «Hemos acabado llenos de barro, con los monos mojados porque el agua ha entrado por los huecos que tenemos en el coche para que entre el aire a la cabina. Y cuando hemos llegado al campamento, estaba inundado. No sabemos cómo podremos dormir, hemos puesto una lona en el suelo y ya veremos cómo dormimos…», ha indicado.

«Han decidido cancelar la etapa, por lo tanto no cuenta la jornada de hoy. Por un criterio de igualdad, porque todos los pilotos no han tenido las mismas condiciones», ha señalado. La organización anuló la especial en clásicos, pero en el resto de categorías validó el último tiempo de paso. «Ahora mismo aún no sabemos si mañana habrá etapa. Si sigue lloviendo así, creen que tampoco será posible salir a correr», ha concluido Ledesma.