El Rally Dakar 2023 ya está en marcha. Una edición con presencia balear: debutan en coches los mallorquines Sonia Ledesma (copiloto del valenciano Dani Albero) y Lorenzo Fluxá y el ibicenco Toni Vingut participa en quads (por cuarta vez).

El Rally Dakar celebró el sábado 31 de diciembre una etapa prólogo, pero oficialmente arrancó este domingo con una primera etapa que ya fue espectacular. En coches, ganó el español Carlos Sainz (Audi) y en motos venció el piloto australiano Daniel Sanders; el británico Sam Sunderland (GasGas), vigente campeón, abandonó tras sufrir un accidente.

«Es mucho más complicado de lo que me esperaba, de lo que me podía imaginar», ha señalado tras la etapa Sonia Ledesma, que tuvo un «pequeño error de navegación». «Es mi primera vez en el desierto y no tienes referencia de nada, hay que ir con brújula y es la brújula la que manda», ha añadido Ledesma, que es consciente de que «un pequeño momento de desconcentración o en el que pierdas la referencia te puede penalizar, y mucho».

«Estamos muy contentos»

«Pero estamos muy contentos de este primer día, porque la posición es buena», ha indicado Ledesma, aunque las clasificaciones del Dakar no se cerraron hasta bien entrada la noche porque hubo muchos vehículos con problemas de navegación y fueron anulados varios puntos, por lo que podría variar alguna posición. Daniel Albero y Sonia Ledesma acabaron la jornada en el puesto 31. Lorenzo Fluxá finalizó el 77. Y Toni Vingut en el 96.

Este lunes se disputa la segunda etapa del Rally Dakar, con un total de 589.07 km (430 km. de tramo especial), en lo que se supne que se´ra un dura jornada para los pilotos, que deberán levantarse sobre las 4:30 horas.