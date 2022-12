La tradicional San Silvestre se celebra este 31 de diciembre en diferentes puntos de Mallorca para despedir el año haciendo deporte.

38ª Cursa Popular Sant Silvestre Ciutat d'Inca

El comité formado por el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Inca, junto con el Club Atletisme Es Raiguer y el Club Atletisme Inca, organizan la 38ª edición de la Cursa Sant Silvestre y la 9ª edición de la Mini Sant Silvestre.

La carrera empieza a las 16:30 horas y se recorren 6 kilómetros. A las 15:30 se realiza la Mini Sant Silvestre. La recogida de dorsales y camisetas técnicas serán de 11:00 a 16:00 horas, en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

Sant Silvestre d'Alcúdia 2022

A las 16:00 horas arranca el 31 de diciembre la Sant Silvestre d'Alcúdia 2022. La distancia de la carrera es de 7,5 kilómetros, hay un recorrido especial de 2,5 kilómetros para los que quieran realizar solo una vuelta.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de diciembre a las 20:00 horas. El 31, de 15:00 a 16:00, en la mesa de la organización también estará habilitada la inscripción.

San Silvestre Serverina

En la plaza de Sant Joan se realiza la San Silvestre Serverina. A las 11:00 horas se realizará la carrera infantil, con 500 metros o 1000 metros para los participantes. A las 11:30 se realiza una caminata popular de dos vuelta a un recorrido de 700 metros. A las 12:00 horas empieza la carrera de 4,2 kilómetros.

X Hidrobal San Silvestre de Calvià 2022

La X Hidrobal San Silvestre de Calvià 2022 se celebra este 31 de diciembre a las 17:00 horas. Los dorsales se recogen el mismo día de la carrera de15.00 a 16:30 h en la Pista de atletismo de Magaluf.

Esta carrera es de 6,7 kilómetros, que arranca en la pista de atletismo y pasa por Palmanova y Magaluf. Organizan Fundación Calvià 2004 y Ajuntament de Calvià.

VIII Sant Silvestre Can Picafort 2022

La Delegación de Can Picafort (Ajuntament de Santa Margalida) organiza la VIII Sant Silvestre Can Picafort 2022. A las 15:00 horas del 31 de diciembre arranca la prueba para los niños, mientras que los adultos empezarán a las 16:00.

La salida y la llegada será en las oficinas Municipales en Can Picafort, Paseo Marítimo de Can Picafort. El mismo día de competición se puede inscribir un corredor de 15 a 15:45 horas. La recogida de dorsal es a la misma hora en las oficinas municipales en Can Picafort.