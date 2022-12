Por primera vez en las últimas seis ediciones de la Copa del Rey de voleibol no habrá ningún club mallorquín clasificado. Desde que en 2017 el Can Ventura conquistó el trofeo, siempre ha habido algún representante isleño. Incluso los dos últimos años se alcanzó el récord histórico con la presencia del Voley Palma y el ConectaBalear Manacor.

Los problemas económicos que ha padecido el club de Ciutat le descartaron de la lucha por las ocho primeras plazas, mientras que el de la capital de Llevant peleó hasta la última jornada de la primera vuelta para lograrlo sin éxito. La quinta derrota consecutiva ante el Río Duero Soria (1-3) en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal les privó de su última opción.

Como ya hizo la pasada temporada en el play-off por el título de la Superliga, Lluís Enric Molada se mostró crítico y muy directo el pasado sábado tras el encuentro. «No hemos hecho el trabajo que debíamos. Hay otros ocho equipos que sí lo han hecho y no solo en la pista. Sino a nivel de gestión y confección de la plantilla para poder trabajar bien en pretemporada», se sinceró el técnico de los manacorins.

Y es que uno de los principales contratiempos en esta primera mitad de temporada han sido los problemas burocráticos con los dos jugadores extranjeros Caetano Filter y Luis Vidal. Si bien el receptor brasileño pudo llegar a mediados de noviembre, el central cubano todavía sigue en su país sin haber podido obtener el visado.

«Si vamos con ocho jugadores a los partidos, no tenemos apenas cambios para introducir. Para ganar y estar en la Copa uno tiene que hacerlo muy bien. No desde el 20 de agosto, sino desde marzo, abril o mayo», señaló Molada. El entrenador más joven de la máxima categoría confesó que él y su cuerpo técnico aceptan esta situación y rehúsan «buscar excusas» porque todos «tenemos que crecer, la Superliga no perdona y la gente que hace su trabajo está en la Copa porque ha podido empezar la primera vuelta a tope y nosotros lo hemos echado en falta».

Molada finalizó relativizando el hecho de no haber alcanzado el primer objetivo del curso. «Es una experiencia más, a mí me coge con 32 años y supone un aprendizaje. Pero quiero ganar y no perder el tiempo. Quiero ganar para meternos en play-off. Para eso tenemos que ganar 3-0 a Emevé, a Teruel, a Palma, a Textil y a todo el que venga», concluyó el mallorquín.