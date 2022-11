Pep Guardiola, técnico del Manchester City, declaró en el juicio por violación de Benjamin Mendy y dijo que no es su padre y que no se involucra en la vida privada de sus futbolistas.

Mendy, que permanece suspendido por el City, se declaró inocente de siete cargos de violación, uno de intento de violación y otro de asalto sexual contra seis mujeres.

"Yo controlo a mis jugadores cuando están juntos en el entrenamientos. En su vida privada, no sé qué hacen. No sigo a los jugadores en redes sociales y no sé qué hacen fuera de los entrenamientos y los partidos. No soy su padre", declaró Guardiola.

Guardiola comentó que fue Mendy el que le pidió que declarase en el juicio y habló sobre la personalidad del francés.

"Es un gran chico. Diría que es muy generoso. Siempre está feliz y recuerdo que, cuando estamos todos juntos y alguien pide un favor, si él podía, lo hacía. Se adaptó muy rápido al equipo y estaba muy contento de poder ayudar a sus compañeros", añadió.