El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aceptó haber quedado "merecidamente" últimos de su grupo de la Liga de Campeones y fuera de la Liga Europa tras perder este martes ante un Oporto que fue "mejor en todo" y demandó que ahora les toca reaccionar "con trabajo y tranquilidad".

"Se reacciona con trabajo, con tranquilidad, mirando a las situaciones que en Europa nos generaron estas dificultades y que nos marquen en todos los partidos de fuera y que no podamos marcar. Hay que trabajar en pos de lo que nos queda, que es Liga y Copa", señaló Simeone al micrófono de 'Movistar+'.

El argentino reconoció que "es difícil de explicar" que su equipo encaje goles en los primeros minutos como les ha sucedido en los últimos partidos. "Intentaremos buscar los motivos por los que el equipo no responde de inicio", admitió.

Para el 'Cholo', "hay un montón de situaciones para comentar" para explicar el hecho de que su equipo haya dejado de ser incómodo en la Liga de Campeones. "Lo importante es lo que se ve y lo que se ve no es bueno", advirtió. "Quedamos últimos del grupo merecidamente y ahora hay que aprender, Europa queda ya atrás y viene la Liga y el domingo esperamos recuperar las fuerzas para hacer un partido bueno y seguir como lo estamos haciendo ahora", zanjó.

"Se reacciona con trabajo y con tranquilidad". El mensaje de Simeone. #NoticiasVamos pic.twitter.com/kyg6CSvEEF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 1 de noviembre de 2022

Además, del partido se quedó con el joven Pablo Barrios. "Me gustó, sigue evolucionando y le dije que es el momento para aprender, escuchar y crecer porque tiene unas condiciones muy buenas. Hay un crecimiento bueno en él y me deja el sabor de bueno de que aparece un chico bueno interesante", elogió. "Me gustó el equipo siguiese hasta el final peleando pese a que ellos fueron mejores, más intensos, con mejor juego, con más contundencia, más velocidad y más repliegue. Ellos fueron mejores en todo, pero intentamos dar pelea hasta el final", sentenció Simeone.